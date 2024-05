Une Maserati MC20 comme celle-ci n’a jamais été vue auparavant. Il s'agit de celle développée par Mansory et rebaptisé "MCX Pergusa". Une concentration sans précédent de carbone et d'agressivité, qui transforme la supercar au Trident en quelque chose d'encore plus exclusif.

En fait, la production de cette voiture sera limitée à cinq exemplaires seulement, qui pourront tous être entièrement personnalisés par le client.

Plus méchante que jamais

La transformation de la Maserati commence avec le moteur puisque le V6 biturbo de 3.0L est boosté à 750 ch et 880 Nm, soit une une augmentation de 120 ch et 150 Nm. Grâce à une électronique revue et un nouveau système d'échappement, la MC20 sprinte désormais de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes et atteint une vitesse de pointe de 335 km/h.

Maserati MC20 by Mansory Maserati MC20 by Mansory, il posteriore

Toute cette puissance est envoyée au sol via la transmission automatique à double embrayage, à 8 rapports, et la transmission intégrale. Les gigantesques pneus 335/25 ZR22 à l'arrière et 255/30 ZR21 à l'avant apportent également une grande contribution.

Elle capte le regard

Conformément à la tradition chez Mansory, l’esthétique capte immédiatement l’attention. Le kit carrosserie conçu pour la Maserati se démarque, avec de grands appendices en carbone à l'avant, à l'arrière et dans les jupes latérales. À cela s’ajoutent de nouveaux éléments tels que la prise d’air sur le toit dérivée de la course, l’énorme diffuseur et l’aileron fixe.

Maserati MC20 by Mansory, gli interni

Les intérieurs ne sont certainement pas moins excentriques. Entièrement personnalisables en couleurs et en matériaux, dans cette MC20 si particulière, nous les trouvons dans une combinaison orange et noire, avec du cuir souple et de l'Alcantara couvrant pratiquement tous les coins de l'habitacle. Les logos Mansory et diverses moulures en fibre de carbone ne manquent pas pour rendre l'expérience de conduite unique.

Comme pour toutes ses créations, le préparateur n'affiche pas de prix, mais on imagine aisément que la facture est bien supérieure aux 240 000 euros nécessaires pour une MC20 de base.