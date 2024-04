Il n'existe que sept Porsche 911 Turbo S Cabriolet comme celle-ci dans le monde. Rebaptisée "P9LM EVO 900 Cabrio" par Mansory, l'élaboration la plus extrême de la grande routière de Zuffenhausen est un triomphe de carbone et de puissance pure.

Une supercar destinée à quelques chanceux, qui n'auront aucun mal à se faire remarquer grâce à un kit de carrosserie vraiment exagéré.

Configuration de course

L'intervention de Mansory est déjà bien visible à l'avant de la Porsche, où l'on trouve un grand splitter, des prises d'air surdimensionnées en carbone, un nouveau capot ainsi que des prises d'air dans les passages de roues. Les minijupes soulignent les flancs musclés de la 911, tandis qu'à l'arrière, on trouve un aileron à deux niveaux.

L'extracteur à trois sorties centrales et les jantes de 21 pouces à l'avant et de 22 pouces à l'arrière, chaussées de pneus 255/35 à l'avant et 335/25 à l'arrière, sont également très agressifs.

L'intérieur a également été entièrement revu. Les sièges à armature en fibre de carbone ne sont que la partie émergée de l'iceberg des nombreuses modifications (toutes personnalisables) apportées par les designers allemands. La sellerie en cuir turquoise est reprise sur les panneaux de porte, le volant et les tapis de sol.

Porsche 911 Turbo S Cabrio by Mansory, l'intérieur

Des diodes électroluminescentes sur la couronne de la Porsche indiquent le moment opportun pour changer de vitesse, tandis que les logos Mansory sont une signature claire du préparateur.

C'est presque une hypercar

Bien entendu, le réglage de Mansory a également porté sur le moteur 6 cylindres biturbo 3.8, qui est passé de 650 ch et 800 Nm à 900 ch et 1 050 Nm. Un réglage monstrueux rendu possible par des turbos plus puissants, un système d'échappement spécifique, un nouveau refroidisseur intermédiaire, un filtre à air sport et une reprogrammation complète de l'ECU.

Avec ces chiffres, selon le préparateur allemand, la 911 Turbo S atteint une vitesse de pointe de 340 km/h et parcourt le 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes.