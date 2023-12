Chaque année, Mansory présente son interprétation personnelle de l'Urus. Baptisée Venatus S. cette Lamborghini est résolument différente de toutes les autres, en plus d'être extrêmement exclusive. Pour 2024, la Venatus S a été "mise à jour" avec une série limitée de neuf exemplaires basés sur l'Urus S et l'Urus Performante.

Mise à jour de fond

Le V8 4.0 biturbo a été modifié par les ingénieurs du préparateur automobile pour faire passer la puissance totale de 666 ch et 850 Nm à 900 ch et 1 100 Nm. Cela a été rendu possible par une intervention majeure dans la gestion électronique du moteur et le système d'échappement. La Venatus S peut ainsi passer de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 325 km/h.

Lamborghini Urus by Mansory (Venatus S 2024) Lamborghini Urus by Mansory (Venatus S 2024), un dettaglio delle ruote

Pour " libérer " les 900 ch, on trouve de gigantesques roues 295/30 R24 à l'avant et même 355/25 R24 à l'arrière.

Cela ne passe pas inaperçu

Pour accueillir ces pneus très volumineux, Mansory a élargi les passages de roues de la Lamborghini de plusieurs centimètres. Et il ne s'est pas limité à cette modification esthétique. Comme cela s'est déjà produit par le passé, le préparateur automobile s'est laissé emporter en ajoutant de nombreuses pièces moulées et des inserts en fibre de carbone et en modifiant radicalement les zones avant et arrière.

Lamborghini Urus by Mansory (Venatus S 2024), gli interni

Le résultat final est un Urus très énergique, avec deux spoilers et un toit en carbone bicolore. L'intérieur n'est pas moins impressionnant, où l'on retrouve une sellerie en cuir vert et Alcantara. Il est vrai que l'intérieur peut être personnalisé de diverses manières en choisissant parmi une infinité de combinaisons de couleurs, de matériaux et de détails pour rendre chaque modèle unique.

Mansory est une entreprise allemande spécialisée dans la personnalisation et la préparation de voitures de luxe et de sport. Fondée par Kourosh Mansory en 1989, la société a son siège à Brand, en Allemagne. Mansory s'est forgé une réputation en tant que préparateur automobile haut de gamme, offrant des modifications esthétiques et techniques pour des marques de voitures de renom. L'histoire de la marque est caractérisée par son engagement envers l'exclusivité, la performance et le luxe. La firme propose des modifications sur mesure pour les marques de voitures de prestige telles que Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Mercedes-Benz, et bien d'autres. Ses créations sont souvent audacieuses, utilisant des matériaux de haute qualité et des finitions personnalisées pour transformer des voitures déjà exceptionnelles en œuvres d'art uniques.