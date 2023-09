L'AMG G 63 4x4 est déjà, en tant que modèle de série, l'un des plus insolites vendus par Mercedes actuellement. Mais Mansory, préparateur automobile allemand, doit toujours en rajouter une couche.

Leur nouveau bébé s'appelle "Gronos 4x4" et a été entièrement personnalisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Malgré un look très baroudeur, l'aérodynamique de celui-ci aurait été amélioré.

Modifié de A à Z

Les modifications apportées à l'extérieur comprennent, au-delà du kit carrosserie en carbone évident, quatre phares supplémentaires au-dessus du pare-brise, un cache de roue de secours en fibre de carbone à l'arrière et plus d'ouvertures d'aération. Une chose que nous n'aurions jamais cru possibles sur un Classe G.

Avec son aileron sur le toit, cette version de Mansory se distingue encore plus de l'AMG G 63 4x4 "normal". Même chose pour la protection du pare-chocs arrière. Le carbone a été abondamment utilisé sur tout l'extérieur et recouvre les coques des rétroviseurs latéraux, les bases des clignotants, les prises d'air et les passages de roue.

Disponible en option avec un blindage, le Mercedes-AMG fou de Mansory possède des roues forgées de 22 pouces avec des pneus Pirelli tout-terrain. À l'intérieur du monstre allemand tout vêtu de cuir blanc et bleu, le bouton start/stop est placé dans le ciel de pavillon, juste au-dessus de la tête du conducteur. À l'arrière se trouvent deux sièges individuels séparés par une console centrale continue et pour aller toujours plus loin, des centaines de LED sont encastrées dans les panneaux de porte pour créer un effet de ciel étoilé très coloré.

Un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes

Il ne s'agirait pas d'un ensemble de tuning complet sans modifications sous le capot. Un moteur twin-turbo de 4,0 litres a élu domicile tandis que le V8 a été retravaillé pour fournir une puissance de 850 ch et un couple de 1000 Nm. Niveau vitesse, le 0 à 100 km/h se fait en seulement 4,5 secondes et sur une piste dégagée, le G 63 4x4 amélioré par Mansory atteint une vitesse maximale de 210 km/h régulée électroniquement.

Le prix n'est pas indiqué, mais comme seulement 10 exemplaires sont prévus et que le véhicule original coûte déjà plus de 300 000 euros, le Gronos 4x4 n'est probablement pas très bon marché.