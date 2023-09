AMG a été surpris à plusieurs reprises en train de tester la E53. Toutefois, c'est la première fois que l'on voit la berline sportive sur le sol américain.

Camouflée, la Mercedes E53, rivale de l'Audi S6 arborait des sorties d'échappement inhabituellement longues, qui ne ressembleront certainement pas à celles du modèle de série. Vous trouverez ci-joint des photos de différents prototypes avec les habituels quatre pots d'échappement. Ce véhicule a probablement été modifié pour répondre aux réglementations américaines en matière d'émissions.

Outre les modifications esthétiques évidentes par rapport à l'AMG E53 de la génération précédente, un changement majeur se cache à la vue de tous. L'aile arrière, côté conducteur, comporte un capuchon pour le port de charge, ce qui signifie que le prototype est équipé d'un système hybride rechargeable. Les C63 S E Performance et S63 E Performance sont également des véhicules hybrides rechargeables et le port de charge se trouve au même endroit.

Photos : Mercedes-AMG E53

16 Photos

Alors que les C43 et C63 ont été rétrogradées à un moteur quatre cylindres et que la S63 a conservé son V8, les nouvelles E53 et E63 devraient faire la différence en proposant un moteur six cylindres. Il s'agira probablement d'un six cylindres en ligne de 3,0 litres associé à un moteur électrique, qui pourrait développer un peu plus de 500 chevaux dans la E53, à l'instar de la S580e de Benz et Maybach. Dans ces berlines électrifiées, le moteur à combustion interne développe 367 chevaux, tandis que le moteur électrique fournit 150 ch et supplémentaires. Au total, la puissance combinée s'élève à 510 ch.

Pour ceux qui rêvent du retour du V8 dans le modèle haut de gamme, Michael Schiebe, PDG d'AMG, a récemment déclaré que cela n'arriverait pas, malgré les rumeurs qui prétendent le contraire. La future E63 sera probablement une hybride rechargeable basée sur un six cylindres en ligne, probablement plus puissante que la C63 S E Performance de 671 chevaux.

Il convient de noter que la future BMW concurrente de la nouvelle AMG E53 sera également une hybride rechargeable. Elle n'a pas encore été annoncée, mais des sources internes affirment que la nouvelle Série 5 en version M Performance est attendue en 2024 sous la forme d'une M560e dotée d'un groupe motopropulseur électrifié à six cylindres. Même la puissante M5 sera une PHEV, mais contrairement à l'AMG E63, elle conservera son puissant V8.