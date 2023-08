Mercedes-AMG a réfuté les rumeurs concernant le retour du V8 pour la E63, suggérant indirectement que la version la plus haut de gamme sera équipée d'un moteur six cylindres en ligne. Mais qu'en est-il de la E53 ? À en juger par ce que nous pouvons entendre dans cette nouvelle vidéo tournée au Nürburgring, il semble que la variante AMG Lite (heureusement) ne sera pas piquée par le virus du downsizing. Le prototype filmé ici semble avoir six cylindres sous le capot.

La caméra est parfois un peu tremblante, mais c'est tout de même une bonne occasion de voir la nouvelle Mercedes AMG E53 en action. Le camouflage cache un détail important que nous avons vu plus tôt ce mois-ci dans un groupe de photos (ci-dessous) représentant un prototype différent. La berline présentait un bouchon de réservoir sur l'aile arrière droite, là où on s'y attendrait, mais aussi un autre bouchon sur l'aile arrière gauche.

Photos : Mercedes-AMG E53

16 Photos

Il s'agit probablement d'une voiture hybride rechargeable, dont le port de charge se trouve du côté du conducteur, afin d'imiter la configuration utilisée par la S63 E Performance de 2024. Il convient de noter que certains des anciens PHEV de la marque à l'étoile, notamment l'AMG GT 63 S E Performance, disposent d'un port de charge sur le côté droit du pare-chocs arrière.

Sur le plan stylistique, nous avons l'impression que Mercedes veut réduire l'écart entre les modèles 53 et 63. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder l'arrière : la version AMG Lite est équipée de quatre sorties d'échappement rondes, tandis que celles de la 63 ont une forme plus anguleuse. BMW a également fait en sorte que ses voitures M Performance ressemblent de plus en plus aux véritables M.

Lorsque l'AMG E53 sera commercialisée dans les semaines ou les mois à venir, elle pourrait afficher une puissance combinée de plus de 500 chevaux, étant donné qu'elle héritera du six cylindres en ligne électrifié de la S580e.