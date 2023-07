Au fil des années, Mansory est devenu de plus en plus extravagant, pour le meilleur et pour le pire. Mais le préparateur allemand sait se démarquer, et cette Porsche 911 Turbo S (voir ci-dessous) ne jamais confondue avec une autre création de Mansory. Elle se nomme la P9LM EVO 900, et oui, le 900 a une signification très spécifique.

Commençons par là. Pour correspondre à l'extérieur extravagant, Mansory ajoute des turbocompresseurs plus gros au six cylindres à plat bi-turbo de 3,8 litres de Porsche, déjà assez puissant. Un nouveau refroidisseur intermédiaire a été installé ainsi qu’une mise à niveau complète du système d'échappement suivi d’une superbe mélodie pour que tout fonctionne ensemble.

Galerie: Porsche 911 Turbo S

7 Photos

Et ça marche, car la P9LM EVO (oui, ils auraient pu trouver plus simple) développe 900 chevaux et 1008 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 2,5 secondes, juste un dixième plus rapide qu'une 911 Turbo S d'origine, pour une vitesse de pointe de 340 km/h.

Coupé ou cabriolet ? C’est à vous de choisir

Passons maintenant au kit carrosserie. L'avant est entièrement en fibre de carbone avec des prises d'air plus grandes pour un meilleur refroidissement. Cela nécessite de nouveaux feux de circulation et dans les recoins, de nouvelles prises d’air pour une force d'appui supplémentaire sur les roues avant, le tout en fibre de carbone. Et pour s'assurer de la bonne circulation de l'air, il y a un énorme aileron à l’arrière… à moins que ce ne soit pour le style ?

Mansory déclare que les couleurs intérieures et extérieures sont personnalisables, y compris la finition bicolore que l’on voit ici. Ce thème se poursuit même à l'intérieur. Les coutures personnalisées avec du cuir et de la fibre de carbone abondent, ajoutant du blanc au mélange pour un cockpit particulièrement lumineux.

Seuls dix P9LM EVO 900 seront fabriquées, les acheteurs pouvant choisir entre un coupé ou un cabriolet et les clients peuvent choisir de retirer les ailettes des roues avant et arrière pour un look plus calme. Le prix n'est pas été mentionné, car les versions de Mansory impliquent généralement une quantité considérable de personnalisation. Cependant, étant donné que la nouvelle Porsche 911 Turbo S démarre à 250 260 €, seul le ciel est la limite…