Porsche Design célèbre le 75e anniversaire de la marque automobile. Le constructeur allemand organise des festivités tout au long de l'année 2023, notamment une grande exposition au Goodwood Festival of Speed de cette année. Aujourd'hui, le fabricant d'accessoires affiche sa fierté en créant la nouvelle montre Chronograph 1 - 75 Years Porsche Edition. La montre vient d'être mise en vente au prix de 9975 Euros et est limitée à 475 exemplaires.

Le Chronographe 1 - 75 Years Porsche Edition utilise le mouvement Porsche Design Werk 01.140, dont la précision est certifiée par le COSC. Le cadran comporte de nombreuses fonctions, comme l'affichage de la seconde mobile à 9 heures, un compteur de 30 minutes à 12 heures, un compteur de 12 heures à 6 heures, une grande aiguille rouge des secondes du chronographe, ainsi qu'un affichage du jour et de la date à 3 heures.

Galerie: Montre Chronograph 1 - 75 Years Porsche Edition

Le fond du boîtier est gravé du numéro de production sur 475 unités et du logo 75Y. Le rotor du remontoir a la forme d'une roue Fuchs classique à cinq branches, avec le logo Porsche au centre.

Le cadran mesure 40,80 millimètres et 14,15 mm de hauteur. La montre est étanche à 100 mètres (10 bars). Le mouvement de calibre Werk 01.140 comporte 25 rubis et fonctionne à 28 800 battements par heure. Il dispose d'une réserve de marche de 48 heures.

La montre est disponible avec un bracelet composé d'une partie centrale en cuir et d'une partie extérieure en textile. Il présente des surpiqûres bleu clair et une bande rouge. Il existe également un bracelet en cuir noir avec des surpiqûres noires. Un système de changement rapide permet de les interchanger facilement.

Le Chronographe 1 - 75 Years Porsche Edition partage des éléments stylistiques avec le chronomètre du tableau de bord du concept de supercar électrique Mission X (voir ci-dessous). Le véhicule a été présenté en juin 2023 en guise de cadeau d'anniversaire pour les 75 ans de la marque. Le modèle présente un extérieur qui rappelle subtilement la 917 classique tout en étant à la pointe de la technologie. La tendance est la même à l'intérieur, où un cockpit numérique de haute technologie se mêle à cette ode à un garde-temps classique du côté passager.

La nouvelle montre et le modèle à l'intérieur de la Mission X s'inspirent du Chronographe 1 original de Porsche Design datant de 1972. Il s'agissait d'une innovation pour l'époque, avec un cadran noir mat antireflet, un boîtier et un bracelet assortis. En tant que chronographe, la montre était dotée d'une fonction chronomètre, en plus d'options supplémentaires telles que l'affichage du jour et de la date.

Porter cette montre, c'est comme avoir une Apple Watch mécanique au poignet. Vous avez l'heure, le jour et la date à portée de main. De plus, vous pouvez chronométrer avec précision des choses telles que votre dernier tour lors d'une journée sur circuit au volant de votre voiture préférée.

Le Chronographe 1 s'est avéré être très apprécié. Tom Cruise en portait une dans Top Gun. Un article publié sur le blog Revolution Watch montre Mario Andretti portant lui aussi une montre de ce type.

Le professeur Ferdinand Alexander Porsche a conçu l'emblématique 911 et a fondé Porsche Design en 1972. Le Chronographe 1 a été la première montre produite par l'entreprise.