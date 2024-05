Le préparateur automobile Mansory est connu pour ses transformations extravagantes de voitures haut de gamme, qui sont considérées comme très controversées dans le milieu. Aujourd'hui, le spécialiste s'est attaqué à la Rolls-Royce Spectre, déjà très personnalisée et l'a profondément remodelée dans le plus pur style de l'entreprise.

L'avant de la Rolls-Royce a été redessiné et présente désormais une lèvre avant intégrée avec des ailes latérales finies en fibre de carbone. La calandre noire peut être éclairée dans la couleur souhaitée par simple pression d'un bouton, créant ainsi un accent subtil. Le capot en carbone ultraléger avec structure visible et les feux de jour à LED complètent les changements apportés à la face avant.

Galerie: Mansory Rolls-Royce Spectre (2024)

Sur les flancs de la Spectre, on trouve des extensions de bas de caisse en fibre de carbone. Les sorties d'air dans les ailes, également en fibre de carbone et les poignées de porte peintes en noir complètent les modifications latérales et visent à donner à la grosse Rolls une apparence plus puissante, plus basse et plus sportive.

Pour réduire les forces de portance sur l'essieu arrière, les techniciens de Mansory ont installé un spoiler sur le hayon et un diffuseur arrière aérodynamique. Ces deux éléments aérodynamiques sont également fabriqués en fibre de carbone et, avec les contours des feux arrière en fibre de carbone, ils mettent en valeur l'arrière de la voiture. Sur demande, le diffuseur peut être équipé d'un feu de stop central. Pratiquement tous les éléments de la carrosserie ont été remplacés par de la fibre de carbone légère, mais très résistante, ce qui ne devrait que très peu contribuer au poids en ordre de marche de 2,9 tonnes.

Deux jeux de roues de type "FD.15" sont disponibles. Ces jantes en aluminium forgé et poli sont spécialement conçues pour les charges utiles élevées du Spectre tout électrique. Le jeu de roues de 23 pouces mesure 9,5 x 23 pouces avec des pneus 255/40 R23 à l'avant et 10,5 x 23 pouces avec des pneus 295/35 R23 à l'arrière. Des jantes de 24 pouces de 10 pouces de large avec des pneus 295/30 R24 sont également disponibles. Les deux jeux de roues sont équipés d'enjoliveurs fixes et non rotatifs avec des logos Mansory.

Dans l'habitacle, le préparateur automobile a misé sur le cuir, un volant sport cuir-carbone et des incrustations en fibre de carbone étendues. Les panneaux de porte et le tableau de bord sont équipés de LED, un pédalier en carbone et des tapis de sol à poils longs complètent l'habitacle. Vous l'aurez compris, on retrouve dans cette Rolls-Royce, le carbone sous toutes ses formes.