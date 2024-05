Aérodynamique et avant-gardiste : voici la Skoda 935 Dynamic. Présentée en 1935 au 25e Salon de l'automobile de Prague, le prototype conçu par les designers de Mladá Boleslav associe une carrosserie extrêmement élégante à plusieurs solutions mécaniques innovantes.

Grâce à son aérodynamisme sophistiqué, le prototype atteint un coefficient de traînée exceptionnellement bas de 0,37.

L'expérience acquise par les ingénieurs dans ce domaine avec la 935 est déjà exploitée dans les années suivantes pour la conception de modèles de série tels que la Monte Carlo de 1936 et la Rapid 1500 OHV de 1939, amorçant ainsi une nouvelle ère pour la marque du constructeur automobile tchèque.

Moteur Boxer et boîte de vitesses électromagnétique

La 935 Dynamic est également dotée d'un groupe motopropulseur innovant pour l'époque. Skoda utilise un moteur boxer quatre cylindres de 2 litres refroidi par eau, monté devant l'essieu arrière en tant que moteur central arrière. Les concepteurs ont ainsi réussi à abaisser le centre de gravité du véhicule, ce qui a eu un effet positif sur les performances de conduite.

Skoda 935 Dynamic (1935)

Le moteur a une puissance de 55 ch et permet à la Skoda d'atteindre une vitesse de pointe de 130 km/h. Une autre innovation est la boîte de vitesses électromagnétique à quatre rapports du fabricant français Cotal, qui permet des changements de vitesse semi-automatiques grâce au pré-sélecteur.

L'histoire

La construction et la conception de la Skoda 935 Dynamic, ainsi que les connaissances acquises au cours de son développement, ont incité la marque de Mladá Boleslav à participer au Rallye de Monte-Carlo en 1937, avec une version modifiée et plus compacte.

Le projet d'une voiture de sport à deux places a été approuvé en avril 1936 et une version de rallye a été construite peu après. Cependant, Skoda a interrompu le développement en 1939 en laissant le modèle dans un entrepôt.

La voiture a alors été vendue à un particulier, et Skoda l'a rachetée au même propriétaire dans les années 1960, démarrant ainsi sa propre collection de véhicules historiques. À présent, la 935 Dynamic est l'une des principales attractions de la marque, que vous pouvez retrouver au musée Skoda de Mladá Boleslav, en République tchèque.