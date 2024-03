Anticipé par quelques teasers publiés ces derniers jours, le Skoda Epiq, le prochain petit SUV électrique de la marque tchèque, fait ses débuts. Pour l'instant, il ne s'agit que de reconstructions informatiques, mais elles sont utiles pour se faire une première idée du style du modèle de série, qui fera ses débuts en 2025 et dont le prix avoisinera les 25 000 euros.

Le concept est également censé anticiper le nouveau langage de conception baptisé Modern Solid, destiné à influencer toutes les futures Skoda.

Minimale et robuste

Comme il s'agit d'une étude de style, il n'est pas certain que tous les éléments se retrouveront sur les modèles de série, mais l'allure générale, qui allie robustesse et design minimal, sera bien présente.

Avec ses 4,1 mètres de long (la même longueur que la Skoda Fabia), la face avant du Skoda Epiq présente le "Tech-Deck Face" en noir brillant, une transposition moderne de la calandre classique de Skoda, qui dissimule le matériel des systèmes d'aide à la conduite. Les blocs optiques en forme de T pour les feux de jour sont entièrement nouveaux, tandis que les phares sont presque cachés dans une position abaissée. Les flancs sont musclés et caractérisés par un revêtement qualifié d'"innovant" par Skoda le long des profils. Il pourrait s'agir d'un matériau recyclé.

Skoda Epiq, l'avant Skoda Epiq, l'arrière

À l'arrière, on retrouve le même thème du "T" pour les blocs optiques, qui ne sont pas rejoints par la ligne lumineuse de plus en plus classique. Au lieu de cela, le centre du hayon comporte le lettrage "Skoda" éclairé.

L'intérieur du nouveau petit SUV de Skoda, déjà présenté dans un teaser, reprend les lignes minimalistes de la carrosserie sans sacrifier la technologie. L'instrumentation numérique est affichée sur un petit écran intégré à une paupière (comme sur l'Enyaq) tandis que l'info-divertissement est assuré par un grand écran central. Juste en dessous se trouvent les seuls boutons physiques du tableau de bord. Le volant réinterprète ce que l'on trouve déjà sur une grande partie de la gamme Skoda, avec un design à deux branches (la plus basse est "cassée" et n'est pas reliée au centre) et de grands rotors latéraux, accompagnés de quelques commandes pour l'ADAS, le multimédia et bien d'autres choses encore.

Skoda Epiq, le tableau de bord Skoda Epiq, les sièges

Malgré ses dimensions de segment B, l'Epiq promet d'offrir un espace de classe supérieure, avec un coffre de 490 litres. Toujours à titre de comparaison avec la Fabia, la petite tchèque affiche un volume déjà plus que respectable de 380 litres, à l'instar d'une Volkswagen Golf.

La mécanique

Le communiqué de presse ne dit rien sur la plateforme qui sera utilisée par le Skoda Epiq, mais ce n'est pas un secret. Il s'agira en fait de la MEB Entry, la même que celle de la version de série de la Volkswagen ID.2 et de son homologue, la Cupra Raval. La mécanique à traction avant a été conçue spécifiquement pour les voitures électriques et le SUV tchèque sera équipé de batteries d'une autonomie d'environ 400 km. Tous les modèles seront assemblés dans l'usine Volkswagen de Pampelune (Espagne) à partir de 2025.

Skoda Epiq Volkswagen ID.2 All Cupra Raval

L'objectif de Skoda est de maintenir un prix d'attaque autour de 25 000 euros, un seuil qui pourrait bien sûr varier en fonction du marché visé et des différentes taxes en vigueur.

La parenté avec l'ID.2 soulève alors une question : l'Epiq aura-t-il aussi un homologue sans suspension surélevée, en fait la version électrique de la Fabia ? Le constructeur a évoqué le lancement de six nouveaux modèles électriques dans les années à venir, et un petit modèle à batterie pourrait faire partie du groupe, mais rien n'est encore décidé.