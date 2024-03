Le lancement de la nouvelle CUPRA Terramar 2024 sera l'un des plus importants de la marque espagnole. Après le succès remporté par son petit frère, le Formentor, cette nouvelle voiture présente des dimensions légèrement supérieures (4,50 mètres de long) et un contenu technologique de haut niveau.

Mais cette année, les protagonistes de la gamme CUPRA seront, bien sûr, plus nombreux. N'oublions pas la CUPRA Tavascan électrique, ni le restylage des CUPRA Leon, CUPRA Born (qui vient de sortir une version plus sportive) et CUPRA Formentor.

Mais dans le cas présent, nous nous concentrons sur la nouvelle CUPRA Terramar. Comme on peut le voir sur les images du teaser, ce SUV présente une face avant imposante, avec des plis agressifs sur le capot, une grande calandre et les blocs optiques, qui devraient être dotés de la technologie Matrix LED et de la nouvelle signature lumineuse de la marque.

CUPRA Terramar 2024 : photos du SUV sportif

De profil, ce modèle a une allure musclée, avec des passages de roues bombés et des jantes en alliage multibranches. Les rétroviseurs extérieurs, les barres de toit et l'antenne en forme d'aileron de requin ne sont pas en reste.

Galerie: Nouvelle CUPRA Terramar 2024

28 Photos

L'arrière est doté d'un spoiler, de feux connectés et d'un diffuseur inférieur. Sur ces clichés, on peut voir des détails d'équipement tels que le radar avant ADAS, les capteurs de stationnement et les caméras de vision à 360 degrés.

Dans l'habitacle, le design est très épuré et l'écran tactile occupe une place centrale. Bien entendu, l'instrumentation Digital Cockpit, l'affichage tête haute, les divers compartiments de rangement et les prises USB de la console centrale sont également disponibles.

CUPRA Terramar, rendu par Motor1.com

La gamme mécanique n'a pas encore été officiellement dévoilée, mais des versions PHEV avec une autonomie électrique d'environ 100 km et l'autocollant 0 DGT sont attendues. Des voitures à essence dotées d'une hybridation légère et du label Eco devraient également faire leur apparition.

La nouvelle CUPRA Terramar 2024 partagera la plateforme, les moteurs et les composants avec la future Audi Q3. On peut donc s'attendre à une certaine similitude mécanique avec le Volkswagen Tiguan, qui comprend également des versions à transmission intégrale.

Bien entendu, le modèle espagnol doit réserver quelques surprises en matière de sportivité et cette nouvelle CUPRA Terramar 2024 devrait se positionner comme une excellente option dans le segment des SUV compacts. Elle y affrontera des véhicules tels que le Ford Kuga, le Hyundai Tucson, le Kia Sportage 2024/2025 (attention à sa baisse de puissance), le Peugeot 3008 (et son nouveau PHEV de 195 ch) ou le Renault Austral.

À voir sur Motorsport.tv