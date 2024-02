La Cupra Born a été la première voiture électrique de la marque sportive espagnole du groupe Volkswagen. Elle a fait ses débuts il ya quelques années et a été mise à jour au fil des ans avec de nouvelles caractéristiques techniques et technologiques.

Pour 2024, sa liste s'enrichit de la nouvelle version haut de gamme VZ, la plus sportive de toutes, équipée de deux moteurs, d'une transmission intégrale, de 326 ch et d'un couple allant jusqu'à 545 Nm. Partons à sa découverte.

La plus sportive

Ce nouveau-né fait un saut considérable dans les spécifications. Jusqu'à présent, la Born la plus sportive était la version e-Boost de 231 ch, à laquelle on ajoutait en option le Pack Performance pour environ 1 800 euros, avec des jantes en alliage plus grandes et un réglage adaptatif.

La nouvelle Cupra Born VZ, en revanche, est complètement différente, à commencer par le groupe motopropulseur. Il s'agit du même que son cousin Volkswagen ID.5 GTX, mais avec 10 kW de moins (240 kW au total au lieu de 250 kW).

Il en résulte une puissance de 326 ch et un couple de 545 Nm, des valeurs qui lui permettent de passer de 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 200 km/h, soit 40 km/h de plus que les autres versions.

Cupra Born VZ, l'arrière

Comme nous l'avons dit, il y a deux moteurs, un sur chaque essieu, pour la transmission intégrale. Un nouveau réglage adaptatif plus précis fait son apparition, grâce à l'adoption de nouveaux ressorts. Mais ce n'est pas tout. La batterie de 79 kWh, la plus grande de la gamme, rechargeable en courant alternatif à 11 kW et en courant continu jusqu'à 170 kW, pour une autonomie maximale de 570 km (WLTP), est également une nouveauté.

Cupra Born VZ

Une autre nouveauté très importante est l'ajout de palettes derrière le volant qui permettent de contrôler les différents niveaux de régénération au freinage, même en mode de boîte de vitesses "D". Cette fonction n'existait pas jusqu'à présent sur les voitures électriques du Groupe Volkswagen, la récupération de l'énergie n'étant possible que par le biais de la pédale de frein physique ou en passant en mode "B" de la boîte de vitesses.

Un intérieur modernisé

La nouvelle version VZ de la Cupra Born présente également d'importantes innovations dans l'habitacle. Tout d'abord, le nouveau système d'infodivertissement de 12,9 pouces, hérité directement des dernières voitures présentées par le groupe allemand, associé à de nouvelles commandes de climatisation rétroéclairées, fait son apparition.

Mais ce n'est pas tout. De nouveaux sièges plus enveloppants, revêtus de tissu Seaqual Yarn recyclé et de microfibre Dinamica, font également leur apparition, ainsi qu'un nouveau système audio haute fidélité de 425 watts et 10 haut-parleurs, en option, développé en collaboration avec Sennheiser.

Cupra Born VZ, l'intérieur

Enfin, grâce à plusieurs raidisseurs de châssis destinés à mieux gérer la puissance accumulée, la nouvelle Cupra Born VZ peut également être équipée de la version cinq places et du toit ouvrant en verre.

La nouvelle version de la voiture électrique de Martorell sera commercialisée, selon l'entreprise, au cours de l'été, à des prix qui n'ont pas encore été annoncés mais qui seront certainement plus élevés que les 40 000 euros nécessaires pour la version e-Boost.