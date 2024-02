Faites connaissance avec la Volkswagen ID.7 Tourer ! C'est l'un des premiers breaks de Wolfsburg à ne pas adopter l'emblématique appellation Variant, remplacée par Tourer, un nom probablement conçu pour s'éloigner des voitures du passé de l'entreprise, sans toutefois oublier leur succès et le grand volume de coffre dont elles ont toujours été dotées. À présent, il est temps de l'observer sous tous ses aspects :

Volkswagen ID.7 Tourer, l'extérieur

L'ID.7 Tourer partage la plupart des dimensions extérieures avec la berline rapide ID.74. Les deux modèles mesurent 4 961 mm de long et se caractérisent par un empattement très long de 2 971 mm, associé à des porte-à-faux courts.

Les deux ID.7 (sans les rétroviseurs extérieurs) mesurent 1 862 mm de large et 1 536 mm de haut. Les deux modèles se distinguent nettement à l'arrière de la carrosserie : le nouveau ID.7 Tourer présente une ligne de toit qui s'avance entre les piliers C et D, augmentant ainsi la hauteur de la voiture.

Grâce à la ligne de toit plus longue et au hayon plus incliné, l'ID.7 Tourer offre un volume de coffre encore plus important. L'arrière de la voiture se distingue nettement de celui de la berline. Le design du break électrique se caractérise tout d'abord par une ligne de toit allongée. Esthétiquement, ce Tourer d'avant-garde est le résultat de la fusion de la Passat Variant classique et d'un Shooting Brake particulièrement dynamique dans le style de l'Arteon (voir ci-dessous).

Volkswagen ID.7 Tourer, intérieur et le coffre

Le volume de chargement est l'un des chiffres les plus importants de ce nouveau Tourer. Il s'élève à 605 litres ou 1 714 avec la deuxième rangée de sièges rabattue, un chiffre naturellement plus élevé que celui de la berline.

Pour faire une comparaison "maison", ce volume est légèrement inférieur à celui de l'actuelle Passat Variant de dernière génération, avec 690 litres ou 1 920 litres, mais reste très élevé pour sa catégorie.

Les dimensions du plancher du coffre sont identiques entre la berline et la Tourer : la longueur jusqu'aux sièges arrière est de 1 075 mm. En rabattant les dossiers de la banquette arrière, la longueur de l'espace de chargement presque plat passe à 1 948 mm. La largeur maximale entre les passages de roues est de 1 000 mm, très exactement.

Volkswagen a également revu le matériel et le logiciel du système d'infodivertissement MIB4 de série, avec un écran tactile de 38 cm (15 pouces) de diagonale, visuellement séparé. L'interaction entre le conducteur et l'ID.7 est également renforcée par l'assistant vocal IDA, qui permet non seulement de contrôler de nombreuses fonctions de la voiture, mais aussi, dans les limites du système, de répondre à des questions ciblées sur n'importe quel sujet grâce à l'accès à des bases de données en ligne telles que Wikipédia et, pour la première fois, à l'intégration de ChatGPT (intelligence artificielle). Une autre nouveauté à bord est l'application Wellness et les sièges ErgoActive en option.

Volkswagen ID.7 Tourer, la mécanique

La nouvelle Volkswagen arrivera sur le marché européen dans un premier temps dans les versions ID.7 Tourer Pro et ID.7 Tourer Pro S, toutes deux avec une puissance de 210 kW (286 ch) et une traction arrière. L'énergie du moteur électrique de l'ID.7 Tourer Pro est fournie par une batterie de 77 kWh.

Dans l'ID.7 Tourer Pro S, en revanche, c'est une nouvelle batterie de 86 kWh qui est utilisée. Les batteries de 77 kWh et 86 kWh peuvent être rechargées dans des stations de charge rapide à courant continu avec une puissance maximale de 175 kW3 et 200 kW3 respectivement.

Comme la berline rapide ID.7 et le SUV ID.4, l'ID.7 Tourer est produit dans l'usine de mobilité électrique innovante de Volkswagen à Emden, en Allemagne.

Volkswagen ID.7 Tourer, prix

Les prix n'ont pas encore été annoncés mais ils devraient être similaires à ceux de la berline, donc aux alentours de 60 000 euros.

Volkswagen ID.7 Tourer, concurrents

Le groupe des breaks électriques est actuellement très restreint mais cela ne veut pas dire qu'ils sont inexistants. Outre les NIO ET5 Touring ou le Zeekr 001 (qui ne sauraient tarder) la Volkswagen devra déjà faire face aux MG5, Peugeot 308 et Opel Astra Sports Tourer Electric...