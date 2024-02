Volkswagen Brésil a dévoilé une Virtus transformée en cabriolet par 30 ingénieurs en l'espace de six semaines seulement. Cette berline décapotable est un projet unique conçu spécialement pour la visite du président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, à l'usine Volkswagen de São Bernardo do Campo, à São Paulo.

Outre la disparition des montants B et C, la voiture a subi d'autres modifications. L'équipe brésilienne a agrandi la voiture en allongeant l'empattement, ce qui a permis d'obtenir un compartiment arrière plus spacieux. Cette modification a toutefois nécessité un changement dans la taille du réservoir de carburant.

De plus, après avoir retiré le toit, la carrosserie a dû être renforcée et une barre transversale a été installée entre les sièges avant et arrière, permettant aux passagers arrière de s'y accrocher en se levant. À noter qu'il ne semble pas s'agir d'un cabriolet à proprement parler car aucune des images ne montre la Virtus avec le toit en place.

Volkswagen Virtus cabriolet

19 Photos

Le véhicule de la marque allemande a certes fier allure, mais vous vous demandez surement ce qu'est la Virtus ? Il s'agit essentiellement d'une version berline de la Polo de sixième génération, produite non seulement au Brésil mais également en Inde et en Chine. On peut la voir sur les routes de ces pays, mais aussi dans toute l'Amérique latine et en Afrique du Sud.

L'excentrique Virtus à toit ouvert est le cinquième véhicule modifié par Volkswagen Brésil pour les visites présidentielles, après la Fusca/Beetle (1959, 1993), la Polo berline (2003) et la Fox (2005). Le président Lula a visité l'usine à l'arrière de cette berline transformée en cabriolet. La voiture reposera désormais dans un musée de véhicules historiques situé dans l'usine.

Toyota a procédé à une conversion similaire au début de l'année en présentant un SUV Century cabriolet. Ce modèle unique n'a pas été construit pour le président puisque le Japon est une monarchie constitutionnelle. Il s'agit en fait d'un véhicule de parade destiné à être utilisé par l'Association japonaise de Sumo.