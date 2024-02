L'Audi RS 6 Avant de la génération actuelle entame lentement sa dernière ligne droite. C'est pourquoi un break ultime sort des ateliers de Böllinger Höfe à Neckarsulm. Son nom : Audi RS 6 Avant GT, en édition limitée, avec plus de puissance pour un prix à six chiffres.

L'Audi RS 6 Avant GT se base sur le projet RS 6 GTO concept de 2020, sur lequel douze apprentis ont travaillé pendant six mois avec le soutien d'Audi Design. Ils se sont surtout inspirés de la légendaire voiture de course Audi 90 quattro IMSA GTO de 1989.

Galerie: Audi RS 6 Avant GT (2024)

7 Photos

La nouvelle Audi RS 6 Avant GT se distingue nettement de ses sœurs par son allure encore plus imposante, inspirée de la RS 6 GTO concept, par rapport à la RS 6 Avant et à la variante performance de la RS 6 Avant. La partie avant s'inspire encore une fois du concept RS 6 GTO. Le Singleframe ainsi que les prises d'air sont entièrement peintes en noir brillant. La voiture paraît ainsi encore plus basse et plus large.

Des lames verticales dans le bouclier avant, une nouvelle grille d'entrée d'air et un imposant spoiler avant intégré au pare-chocs renforcent l'aspect affûté. Pour la première fois, Audi Sport GmbH n'utilise pas seulement un tout nouveau capot, mais aussi du carbone pour la fabrication de cette pièce. Dans le cadre d'une peinture hors norme, le carbone de ce capot redessiné est mis en valeur et encadré de manière impressionnante par la couleur de la voiture.

Les sorties d'air intégrées derrière les grandes roues de 22 pouces réduisent la pression dans le passage de roue et assurent un meilleur refroidissement des freins. Les ailes qui abritent les grandes roues sont, pour la première fois, entièrement fabriquées en carbone, tout comme le capot moteur.

La partie latérale est marquée par des inserts de bas de caisse et des coques de rétroviseurs extérieurs en carbone brillant, ainsi que par des jantes de 22 pouces à 6 branches, conçues exclusivement pour la RS 6 Avant GT. À l'arrière, on trouve une inscription noire "RS 6 GT", ainsi qu'un hayon spécialement adapté au design, avec un seuil de chargement visuellement abaissé, un diffuseur d'air avec un réflecteur central vertical qui fait paraître la voiture encore plus large, ainsi qu'un double aileron marquant inspiré du sport automobile.

Celui-ci a été repris presque à l'identique de la voiture concept. Pour la première fois dans l'histoire de la RS 6 Avant, les rails de toit ont été supprimés afin d'obtenir une silhouette encore plus plate et plus sportive.

Pour la RS 6 Avant GT, les clients peuvent choisir en option un film exclusif en deux variantes de couleur. La première combine, en association avec une peinture blanc Arkona, les couleurs traditionnelles d'Audi Sport : noir, gris et rouge. Ces couleurs portent en outre les emblèmes de la marque à l'avant et à l'arrière. En association avec cette combinaison, les roues au design 6 bras sont toujours en blanc brillant.

En alternative, le revêtement dans les tons noir et gris est disponible sur une peinture gris Nardo ou noir Mytho. Audi Sport GmbH propose des roues entièrement usinées assorties en noir brillant ou noir mat. Les quatre anneaux du Singleframe et du hayon ainsi que les signes distinctifs sont peints en noir de série. Les couleurs extérieures disponibles sont les suivantes : Blanc Arkona, Gris Nardo, Gris Chrono métallisé, Brun Madeira métallisé et Noir Mytho métallisé.

Un intérieur tout aussi soigné

L'habitacle de couleur noire est rehaussé par de nombreuses touches de la combinaison de couleurs exclusive et de doubles surpiqûres en rouge et cuivre. C'est le cas de la bague du volant, de la partie latérale de la console centrale, de l'accoudoir central, des accoudoirs de porte ainsi que des tapis de sol portant l'inscription "RS 6 GT".

En outre, les nouveaux sièges baquets RS en combinaison cuir-Dinamica et portant l'inscription "RS 6 GT" juste sous l'appuie-tête reprennent également cette teinte. La surpiqûre alvéolée du centre du siège brille en rouge express, tandis que la couture extérieure du siège baquet est en cuivre.

Les accoudoirs des portières, le tableau de bord, la console centrale, y compris ses parties latérales, et les contre-portes sont revêtus de microfibre Dinamica noire, les inserts décoratifs de microfibre Dinamica noir profond. En option, les inserts décoratifs sont également disponibles dans une structure en carbone sergé à pores ouverts. Les ceintures attirent l'attention par leur couleur rouge carmin.

Un monstre de puissance

La puissance de la nouvelle RS 6 Avant GT est de 463 kW (630 ch), son couple maximal est de 850 newtons-mètres. Cela correspond à une augmentation de 22 kW (30 ch) et de 50 newtons-mètres par rapport au modèle de base de la RS 6 Avant. La première de la gamme passe de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, soit une amélioration de 0,3 seconde par rapport à la RS 6 Avant. La GT accélère à 200 km/h départ arrêté en seulement 11,5 secondes, soit 1,5 seconde de moins que la RS 6 Avant. La vitesse maximale se limite à 305 km/h, la décélération étant assurée de série par le système de freinage céramique RS.

Audi RS 6 Avant GT (2024), RS 6 Avant GTO (2020) et Audi 90 IMSA GTO (1989)

La puissance du 4.0 TFSI est transmise à la transmission intégrale permanente quattro via la boîte tiptronic à huit rapports de série, dont les temps de passage sont optimisés. La RS 6 Avant GT, tout comme la RS 6 Avant performance, mise sur la toute dernière version du différentiel central autobloquant. Selon Audi, celui-ci est particulièrement léger et compact et répartit les forces motrices sur les essieux avant et arrière dans un rapport de 40:60.

En cas de patinage, une plus grande quantité de couple moteur est automatiquement transférée à l'essieu offrant la meilleure traction - jusqu'à 70 pour cent vers l'avant et jusqu'à 85 pour cent vers l'arrière. Le différentiel central revu et corrigé améliore la dynamique de conduite, assure un comportement en virage sensiblement plus précis et permet à la voiture de moins sous-virer, en particulier dans les zones limites.

Pour distinguer encore une fois le modèle spécial des autres modèles RS, le différentiel quattro sport sur l'essieu arrière reçoit un réglage spécialement conçu pour la RS 6 Avant GT. De nouveaux paramètres mettent l'accent sur une plus grande agilité et une accentuation de l'arrière en mode de conduite Dynamic. Pour la première fois et uniquement pour la GT, un châssis fileté est utilisé de série. Il abaisse l'assiette de dix millimètres par rapport à la RS 6 Avant, est réglable manuellement et offre un écart optimal entre le dynamisme et le confort.

Un réglage plus élevé de la suspension, des amortisseurs réglables sur trois positions et des barres stabilisatrices plus rigides - plus 30 pour cent à l'avant, plus 80 pour cent à l'arrière - permettent de réduire les mouvements de roulis et augmentent ainsi encore nettement le plaisir de conduite. L'outillage correspondant et les instructions pour le réglage individuel sont fournis à bord.

Sur demande, les clients ont la possibilité de commander le châssis sport RS plus avec Dynamic Ride Control (DRC) ou la RS adaptive air suspension. Pour transmettre de manière optimale la dynamique de conduite à la route, le pneu hautes performances Continental Sport Contact 7 de dimensions 285/30 R22 est utilisé.

Une particularité de la nouvelle GT : elle n'est pas entièrement assemblée sur la chaîne de production de Neckarsulm comme la RS 6 Avant régulière. Après la construction de la carrosserie et la peinture, les 660 modèles se rendent dans les Böllinger Höfe situés à proximité. Sur trois postes de montage spécialement aménagés pour ce modèle spécial exclusif, le montage final est effectué en une journée par sept collaborateurs expérimentés.

Sur chacune des 660 RS 6 Avant GT du monde entier, les employés posent à la main toutes les circonférences spécifiques à la GT. Cela comprend le capot, les ailes, les bas de caisse, le double aileron, les jupes avant et arrière ainsi que le châssis fileté.

Cela a bien sûr un prix : Audi demande très exactement 219 355 euros pour la RS 6 Avant GT en Allemagne. Les livraisons débuteront au deuxième trimestre 2024.