Chaque pays important a sa voiture d'État : les États-Unis avec Lincoln ou Cadillac, les Britanniques avec Bentley et Rolls-Royce, l'URSS et la Russie avec la ZiS/ZiL et l'Aurus Senat et l'Allemagne a longtemps utilisé la Mercedes 600. En France, depuis le début des voitures présidentielles, celles-ci ont souvent variées entre les trois plus grands constructeurs français : Citroën, Peugeot et Renault. Le Japon a lui aussi un véhicule de représentation très particulier : la Toyota Century.

La reine de l'élégance japonaise

D'une élégance discrète à l'extérieur, la Toyota Century sert de bureau mobile aux ministres japonais et de voiture d'État à la maison impériale japonaise grâce à ses carrosseries spéciales. Le premier V12 japonais construit en série garantit également à la Century une position unique, grâce à laquelle la deuxième génération de la Century s'est propulsée en 1997 au sommet de la ligue de prestige.

Le confort parfait est la référence que la Century place dans la classe représentative et c'est pourquoi le V12 se contente de 280 ch de puissance maximale. Au Japon, le plaisir de conduire luxueux est synonyme de déplacement silencieux. Le silence et le calme face au monde extérieur sont donc de mise dès que les portes de la Toyota Century à l'insonorisation complexe se ferment. Même lorsque le V12 s'élance avec véhémence, on n'entend qu'un murmure. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'empereur Akihito aimait étudier les journaux du jour lors de ses sorties en Century.

30 ans d'histoire

La production a commencé en 1967 et pendant 30 ans, le modèle n'a subi que des modifications mineures. Ce n'est qu'en 1997 qu'il a été fondamentalement remanié. Le nom Century a été choisi parce que l'année de son lancement sur le marché correspondait au centième anniversaire de Sakichi Toyoda, le fondateur de Toyota Industries. Il se prononce en japonais comme en anglais.

La première Toyota Century

La Century est fabriquée en très petit nombre, pratiquement à la main. Elle est utilisée par le Premier ministre du Japon, des ministres, des hauts fonctionnaires du gouvernement et des hommes d'affaires de premier plan. La maison impériale utilise des véhicules, probablement blindés, appelés Toyota Century Royal, dont quatre ont été livrés au total.

La Century était à l'origine équipée de rétroviseurs montés sur les ailes avant, car les voitures devaient avoir des rétroviseurs visibles à travers le pare-brise. Par la suite, elle a toutefois pu être livrée avec des rétroviseurs latéraux "normaux", qui sont devenus la norme depuis le modèle de 2018.

La Century n'a aucune ambition sportive, mais est conçue sous tous ses aspects pour être confortable et silencieuse. La seule exception est la Century GRMN d'Akio Toyoda. L'extérieur de la Century est resté pratiquement inchangé de 1967 à 2018, malgré quelques petites améliorations, car il est considéré comme un "symbole de réussite conservatrice". Imaginez que Mercedes ait construit la 600 aussi longtemps...

L'actuelle Toyota Century Toyota Century (depuis 2018)

La plupart du temps, la voiture est peinte en noir. Conformément à la perception japonaise du luxe, les sièges sont principalement recouverts de laine. La vitre arrière et les vitres latérales arrière sont équipées de rideaux en dentelle à commande électrique.

La voiture, qui a été présentée comme la voiture que l'on gagne en travaillant dur toute sa vie dans un costume simple mais correct, est la seule Toyota à ne pas porter l'habituel logo composé de trois ovales, mais à être livrée avec une poule dorée stylisée, symbole de la maison impériale japonaise. De plus, un logo avec la lettre "C" est également apposé sur le montant C.

Des modifications mineures

La première Century était basée sur la Crown Eight de 1964, qui possédait un moteur V8 de 2,6 litres. En 1967, une version révisée de ce moteur a été installée avec une cylindrée de 3,0 litres. En 1973, le V8 de 3,4 litres a été introduit, et en 1982, on est passé au V8 de 4,0 litres. Il existait également une version longue de la Century, la Century L, dont l'empattement était de 3010 mm et la longueur de 5270 mm.

La première génération de Century est restée essentiellement inchangée pendant 30 ans. En 1982, la Century a été dotée d'une carrosserie revue dans les moindres détails ; le style du véhicule initial a toutefois été conservé. Outre des modifications cosmétiques mineures, le moteur a également été amélioré.

Toyota Century (1997)

En 1997, la Century a été entièrement remaniée, même si le nouveau modèle ressemblait beaucoup à son prédécesseur. La propulsion était désormais assurée par un moteur V12 de 5,0 litres d'une puissance de 206 kW (280 CV). À l'origine, la voiture était équipée d'une boîte automatique à quatre rapports. Plus tard, elle a reçu une boîte automatique "intelligente" à six niveaux. Elle possède également une suspension pneumatique. La Century est la seule voiture japonaise de série équipée d'un moteur V12.

Uniquement vendue au Japon

Toyota a présenté la troisième génération en octobre 2017 au Tokyo Motor Show : 5,33 mètres de long, 3,09 mètres d'empattement. Contrairement au modèle précédent, l'actuelle Century n'est plus propulsée par un V12, mais par un V8 essence de cinq litres combiné à un moteur électrique. La puissance du système est estimée par Toyota à 317 kW (431 ch). Depuis juin 2018, la berline est à nouveau vendue uniquement au Japon. Coût en novembre 2023 : 20 080 000 yens, soit près de 127 000 euros.

Unique : Century ouverte pour le couronnement de l'actuel empereur du Japon

Une version spéciale, appelée Toyota Century Royal, a été construite pour la famille impériale japonaise et est utilisée par ses membres les plus âgés, à l'instar de la Bentley State Limousine de la famille royale britannique.

La Century royale possède une sellerie en tissu de laine, des marchepieds en granit et un pavillon en papier de riz japonais. Cinq exemplaires ont été commandés à l'origine, mais seuls quatre ont finalement été construits en raison des coûts élevés. Le modèle a remplacé les limousines Nissan Prince Royal Pullman vieilles de 30 ans. La Century Royal ne peut être utilisée que par la famille impériale.

En septembre 2023, Toyota a présenté le SUV Century, un modèle dans le segment des véhicules utilitaires sport qui doit être aussi exclusif que la berline. Prix au Japon : 158.000 euros.