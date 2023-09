Au Japon, il existe depuis plus de 50 ans une gamme de berlines ultra-luxueuses et de limousines avec chauffeur que Toyota construit sous le nom de Century. Aujourd'hui, un tout nouveau SUV Century vient s'ajouter à cette gamme destinée aux VIP, aux hommes politiques et aux grands patrons de l'industrie.

La version surélevée de la Century, qui peut déjà être commandée sur le sol japonais et qui sera commercialisée d'ici fin 2023, ressemble à un maxi SUV de 5,2 mètres de long, avec un style imposant et carré qui rappelle à certains égards la Rolls-Royce Cullinan. Ce n'est pas un hasard si le SUV de luxe britannique semble être le seul concurrent direct de la Century.

Un style impressionnant et un souci poussé du détail

Outre une longueur de plus de cinq mètres, la nouvelle Toyota Century, qui rejoint la version berline classique, affiche une hauteur de 1,80 mètre et une largeur de 1,99 mètre, le tout sur un généreux empattement de 2,95 mètres.

Toyota Century

L'attention portée aux finitions et au raffinement de tous les éléments extérieurs fait partie du principe de luxe maximal et de personnalisation que représente le projet Century, même en version SUV.

Toyota Century, vue arrière

Détente maximale dans le style japonais

La même "obsession" de la qualité et des finitions se retrouve dans l'habitacle, qui offre quatre sièges entièrement inclinables, des sièges arrière ventilés et un système audio haut de gamme conçu pour reproduire la qualité sonore d'une salle de concert.

Toyota Century, les sièges arrière Toyota Century, le siège du conducteur

La voiture dispose également d'une grande porte arrière qui s'ouvre à 75 degrés et offre une large poignée pour faciliter l'entrée et la sortie des passagers. Le siège du conducteur est conçu pour être fonctionnel et pratique pour le conducteur. De quoi défier la Rolls-Royce Cullinan, concurrente directe.

Hybride rechargeable de 451 ch

Au cœur du Toyota Century SUV se trouve le moteur 3,5 litres V6 hybride rechargeable qui développe 451 ch et dispose de quatre roues motrices et directrices, ainsi que du mode inédit Rear Comfort qui augmente le confort des passagers arrière, même au freinage.

Toyota Century, le système hybride rechargeable

La plate-forme TNGA GA-K est la même que celle des Toyota Grand Highlander et Lexus TX américains, mais avec des améliorations en matière de rigidité et de confort de conduite, en particulier à l'arrière de l'habitacle.

Toyota Century, vue de face

Au Japon, le prix de base du nouveau Toyota Century est de 25 millions de yens, soit environ 158 000 euros au taux de change actuel, mais on ne sait pas encore si ce SUV de luxe sera également commercialisé sur d'autres marchés.