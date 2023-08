Il n'est pas rare de voir une voiture terminer sa course dans une maison... mais cela le devient quand elle atterrit au deuxième étage ! On se demande naturellement comment une telle cascade a été possible et c'est la question que se posent les résidents de la commune de Lewiston, en Pennsylvanie aux États-Unis, d'autant plus que la police suspecte un accident intentionnel.

Une personne était à son domicile quand une Toyota Corolla de 2006 a terminé sa course sur le doit de cette maison d'Alfarata Road. La voiture a détruit un coin de la maison contenant une chambre et une lucarne, s'immobilisant partiellement à l'intérieur de la maison et sur le toit de l'entrée.

Lorsque la Junction Fire Company est arrivée sur les lieux, elle a trouvé le propriétaire indemne mais a transporté l'automobiliste, Evan Miller, à l'hôpital Geisinger Lewiston. L'équipe de secours a également extrait la Toyota et a aidé les propriétaires à stabiliser la maison, en ajoutant des colonnes pour la soutenir et une bâche pour la protéger des intempéries.

La police de l'État de Pennsylvanie a déterminé que l'incident n'était pas accidentel et a accusé Miller d'agression, mise en danger de la vie d'autrui et acte criminel. S'il est reconnu coupable, il risque entre cinq et 20 ans de prison. On ne sait pas si Miller connaissait les propriétaires, ni s'il a délibérément tenté d'écraser sa voiture dans la maison ou tenté une cascade.

Quant à la façon dont la voiture s'est retrouvée au deuxième étage, les enquêteurs pensent que Miller a heurté une buse utilisée pour transporter de l'eau sous l'allée de la maison, ce qui aurait provoqué le décollage de la Corolla.

Un porte-parole de la Junction Fire Company a précisé que les autorités pensaient que la hauteur et l'élévation de la buse étaient suffisantes pour provoqué un tel envol.

Étonnamment, ce n'est pas la première Toyota Corolla a terminer sa course dans une maison récemment. Pas plus tard que la semaine dernière, un chauffeur-livreur a planté une Corolla dans une maison à North Point, en Floride, après avoir manqué un panneau stop. Il a aussi décollé mais n'a causé que des dégâts mineurs à la maison. La propriétaire était à l'intérieur à ce moment-là, en train d'enregistrer une vidéo de couture, filmant ainsi l'improbable accident.