Une voiture a littéralement décollé après avoir percuté un pneu perdu par un pick-up sur une autoroute de Californie, la Ronald Reagan Freeway au nord de Los Angeles. Filmé par la dashcam de la Tesla d'Anoop Khatra, cet accident est devenu viral sur les réseaux sociaux, tant les images sont spectaculaires.

Sur la vidéo, on aperçoit un pick-up, un Chevrolet Silverado, perdre subitement sa roue avant-gauche. Cette dernière a terminé dans la voie de gauche et l'automobiliste d'une Kia Soul n'a pas pu l'éviter, n'ayant pas eu le temps de faire la moindre manœuvre d'évitement.

La roue de la Chevrolet est passée sous la Kia et l'a fait décoller plusieurs mètres au dessus du sol. La voiture est retombée à l'envers et s'est retournée une dernière fois. Ironiquement, la roue à l'origine de l'accident n'avait pas terminé sa course et elle est venue frapper la Kia, totalement détruite, une dernière fois.

Pas de blessures sérieuses

La femme qui était au volant de la Kia, et qui était la seule personne à bord du véhicule, n'a pas subi de blessure sérieuse et a même refusé de se rendre à l'hôpital après cet accident. "Elle n'a que des blessures superficielles et quelques douleurs", a précisé l'officier de police Weston Haver auprès de KABC. "Elle a été très chanceuse."

La police a lancé une enquête pour déterminer les circonstances qui ont permis à la roue de se détacher subitement du Chevrolet Silverado. Selon les premiers éléments, un écrou de roue endommagé serait en cause.

Quant à la Tesla qui a filmé cet incroyable accident, elle a été légèrement endommagée par les nombreux débris de la Kia, éparpillés sur la voie rapide après l'accident. Son conducteur a précisé que l'Autopilot était enclenché et qu'il a su éviter la roue du pick-up.