L'année a été fascinante pour les nouvelles immatriculations de voitures en Europe. Pas tant pour les volumes, qui n'ont pas atteint les niveaux prépandémiques, mais surtout pour les changements intéressants et le rôle des nouveaux acteurs.

Au total, selon JATO Dynamics, les immatriculations de voitures neuves ont atteint 12,8 millions d'unités en Europe, soit une augmentation de 14 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit du résultat le plus élevé depuis le début de la pandémie, mais il est encore loin des plus de 15 millions d'unités par an enregistrées auparavant.

L'Allemagne était le plus grand marché, mais n'a pas été le moteur de la croissance. L'essentiel de la croissance provient de l'augmentation de la demande au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, au Portugal, en Croatie et à Chypre.

Le choc électrique

L'augmentation du marché des voitures neuves en Europe est due en grande partie aux voitures électriques. En effet, ces véhicules ont enregistré une part de marché record de 15,7 %. Avec 2,01 millions d'unités immatriculées, le total des voitures électriques a presque égalé les immatriculations de voitures diesel (2,05 millions d'unités). Ces résultats confirment que l'Europe est le deuxième plus grand marché de BEV au monde, derrière la Chine avec environ 5 millions d'unités et devant les États-Unis avec 1,07 million d'unités.

Les pays où les BEV (Battery Electric Vehicles) ont connu la croissance la plus rapide sont la Finlande, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Les voitures à batterie étaient déjà assez populaires en 2022, lorsqu'elles ont atteint une part de marché à deux chiffres. Parmi les pays où les BEV avaient une faible part de marché en 2022, la Slovénie a gagné 4 points (de 5,0 % en 2022 à 9,0 % en 2023), l'Estonie est passée de 3,4 % à 6,8 % et la Lettonie de 6,6 % à 9,0 %.

En revanche, la Croatie, qui avait déjà une petite part de marché avec 3,2 % en 2022, a perdu 0,3 point pour atteindre 2,9 %. La part de marché de l'électrique au Royaume-Uni est restée stable (de 16,6 % en 2022 à 16,5 % en 2023), tandis que l'Italie continue de faire preuve de réticence avec seulement 4,2 % (+ 0,5 point).

La Chine et Tesla changent les règles du jeu

L'autre grand changement que l'Europe a connu en 2023 a été le décollage des marques automobiles chinoises. L'année dernière, 7 nouvelles marques ont rejoint les 23 marques chinoises disponibles en 2022. Les marques automobiles chinoises ont enregistré 322 000 unités en 2023, soit une augmentation de 79 %, portant leur part de marché à un record de 2,6 % (1,7 % en 2022).

Toutefois, sur ces 30 marques, seules huit ont enregistré plus de 1 000 unités, MG représentant 72 % du total. La marque d'origine britannique, détenue à 100 % par la société chinoise SAIC et dont les voitures sont conçues, développées et fabriquées en Chine, a été la plus performante de l'année. Le volume de MG est passé de 113 182 unités en 2022 à 231 818 unités l'année dernière, soit plus du double. Elle est devenue la 20e marque la plus vendue, dépassant Cupra, Suzuki, Mini et Mazda.

Entre-temps, Tesla a continué à grimper dans le classement des marques. En 2022, elle était la 18e marque la plus vendue et l'année dernière, elle occupait la 16e position, dépassant Nissan et Volvo, enregistrant 362 300 unités, soit une augmentation de 56 %. La croissance rapide de Tesla lui a permis de placer le Model Y en tête des ventes sur le Vieux Continent. C'était la première fois dans l'histoire de l'industrie automobile européenne qu'un modèle non européen était en tête du classement.

Le groupe VW est leader du marché

L'année a été bonne pour Volkswagen, dont la part de marché est passée de 24,7 % en 2022 à 25,8 % l'année dernière. C'est le groupe automobile qui a gagné le plus de parts de marché au cours de l'année. Cette croissance a été rendue possible par les bons résultats d'Audi, de Skoda, de Seat et de Cupra.

Tous ont gagné des places, en partie grâce à leur gamme électrique et en partie grâce aux bonnes offres de "vieux" produits tels que l'Audi A4, l'A1, le Q2 et la Seat Ibiza. D'autres résultats positifs importants ont été obtenus par Skoda Octavia et Kamiq, Audi Q4, Seat Ateca et de la Cupra Leon.

La marque Volkswagen, en revanche, a perdu du terrain : la Golf a à peine augmenté ses immatriculations (+4%) et le T-Cross a chuté de 5%. La gamme électrique de la marque s'est bien comportée avec l'ID.4 à la troisième place du classement BEV et l'ID.3 à la septième place. Cependant, leurs concurrents directs, la Tesla Model Y et la MG 4, ont connu une croissance beaucoup plus rapide. Le Model Y, dont le prix de vente moyen est supérieur de 15 % à celui de l'ID.4, s'est vendue presque trois fois plus que la Volkswagen. Le prix moyen de la MG 4 en Allemagne était 5 % plus élevé que celui de l'ID.3, mais la première s'est tout de même vendue 8 800 unités de plus que la seconde.



Les autres grands gagnants sont Suzuki, grâce aux immatriculations privées de la Vitara, de la Swift, de l'Ignis et du S-Cross ; le groupe Renault, grâce à la relance de la Clio (+42%), aux bons résultats du Dacia Jogger (+60%) et au bon démarrage de la Renault Austral. La Dacia Sandero est la deuxième voiture la plus immatriculée en Europe.

Stellantis perd des parts

De l'autre côté, il y a Stellantis, le groupe automobile qui a perdu la plus grande part de marché. Il s'agit de la deuxième perte consécutive de parts de marché depuis sa création en 2021. Cette année-là, la part de marché de Stellantis était de 20,3 %, puis elle est tombée à 18,2 % en 2022 et l'année dernière, elle s'est maintenue à 16,6 %.

L'impact initial de Stellantis en tant que fusion a été positif sur la rentabilité, mais négatif sur les volumes et les parts de marché. Bien que FCA et PSA gagnent aujourd'hui plus que lorsqu'elles étaient séparées, elles risquent d'être plus vulnérables à l'arrivée des marques chinoises. En outre, quatre grandes marques de Stellantis en Europe ont perdu du terrain.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne. JATO Dynamics