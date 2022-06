Audi dira prématurément adieu à son Q2, car le petit crossover sera abandonné après seulement une génération. L'A1 connaîtra le même sort, car la marque aux quatre anneaux donnera la préférence à des voitures plus grandes et plus chères.

Et qu'en est-il de l'A3 ? Eh bien, le PDG Markus Duesmann affirme que la voiture compacte a un avenir dans la gamme d'Ingolstadt, où elle servira de modèle d'entrée de gamme dès que l'A1 et la Q2 seront abandonnées.

"S'il s'agit de l'entrée de gamme, l'A3 ou son successeur sera probablement l'entrée de gamme. Donc oui, je peux m'engager à ce que nous proposions une gamme [de véhicules] à partir du segment A3".

La dernière partie de sa déclaration laisse entendre qu'il y aura plus d'un modèle. Il n'est pas clair s'il faisait référence à la Sportback et à la berline et/ou à l'une des deux variantes de carrosserie en combinaison avec le Q3.

Cupra Terramar (2024)

Il y aura en tout cas un crossover dans ce segment, car le Cupra Terramar récemment présenté sera construit dans la même usine de Györ (Hongrie) que le Q3 techniquement apparentée de la prochaine génération. Sans doute pour créer des capacités à cet effet, des rumeurs font état de la fin de la production du TT, également construit en Hongrie, en mars 2023.

Le patron d'Audi n'a pas précisé la direction que prendrait la future A3, mais la logique voudrait qu'elle soit exclusivement proposée en tant que voiture électrique. La marque a déjà annoncé que sa dernière nouvelle voiture à moteur à combustion serait lancée en 2025. L'actuelle quatrième génération de l'A3 est apparue en mai 2020 et vivra donc jusqu'en 2026/2027 environ. À cette date, toutes les nouvelles Audi lancées seront purement électriques.

Mercedes réduira le nombre de ses véhicules compacts de sept à quatre, tandis qu'un rapport récent prévoit que certains des petits véhicules à combustion de BMW sont en danger. Le trio premium allemand semble se concentrer peu à peu sur les voitures de plus grande taille, car celles-ci sont vendues en plus petit nombre, mais présentent des marges bénéficiaires bien plus élevées.

Pour en revenir à l'A3 : des photos espion ont montré qu'un dérivé surélevé est en route, qui portera probablement le suffixe Allstreet pour rappeler l'A1 plus rustique récemment rebaptisée. Un lifting de milieu de cycle est attendu pour 2024 et devrait également inclure les sportives S3 et RS 3. Inutile de dire que l'emblématique cinq cylindres en ligne est sur son lit de mort, alors vous devriez peut-être vous dépêcher.