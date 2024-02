Avec 191 900 unités livrées l'année dernière, l'Octavia a consolidé sa place de Skoda la plus vendue. Aujourd'hui, elle bénéficie d'une cure de jouvence pour 2024, avec des révisions stylistiques, un écran plus grand et une gamme de moteurs allégée. La marque tchèque a également présenté le modèle phare RS, doté d'une carrosserie break plus pratique et d'un peu plus d'énergie.

Alternative plus spacieuse à la Volkswagen Golf récemment mise à jour, l'Octavia reçoit de nouveaux phares LED matriciels qui ont l'air un peu fondus. Ils sont dotés d'un feu de route adaptatif antiéblouissement et seront en option sur les niveaux de finition inférieurs, mais de série sur la RS. Cette dernière a perdu les feux inférieurs séparés que Skoda montait à l'intérieur du pare-chocs depuis le lifting de la deuxième génération de l'Octavia RS lancée en 2009.

Skoda Octavia et Octavia RS 2024

4 Photos

L'arrière est en grande partie inchangé, bien que le design optionnel des feux arrière donne désormais une impression d'Audi. L'Octavia 2024 est livrée avec une gamme rafraîchie de jantes en alliage dont la taille varie de 16 à 19 pouces, ainsi qu'avec des couleurs audacieuses telles que Phoenix Orange et Mamba Green. La police de caractères utilisée pour la marque et le modèle a été discrètement revue, tandis que le logo RS à l'avant et à l'arrière est désormais plus grand.

Comme on pouvait s'y attendre, l'habitacle a été largement repris, à l'exception d'un nouveau système d'infodivertissement doté d'un écran agrandi d'une diagonale de 13,0 pouces. Même le modèle de base dispose désormais d'un combiné d'instruments numérique de 10,0 pouces et d'une climatisation automatique bizone. Skoda a mis à jour les options de garniture et de revêtement tout en conservant les sièges avant ventilés et massants disponibles moyennant un supplément de prix.

Il est surprenant de constater que la gamme de moteurs présente quelques lacunes, car il n'y a aucune mention d'un hybride rechargeable, même si la Golf eHybrid est maintenue. En outre, l'Octavia RS ne sera proposée qu'avec un moteur à essence, ce qui signifie que le moteur diesel de 2,0 litres qui était proposé avec une traction avant et une traction intégrale n'existe plus.

La disparition du 2.0 TDI dans la version sportive n'est pas surprenante, car les diesels ne sont plus très populaires en Europe. À tel point que les voitures purement électriques ont dépassé les diesels en Europe l'année dernière pour la première fois, selon les données publiées par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Un diesel performant est un modèle de niche, et avec des réglementations sur les émissions de plus en plus strictes, la mort de l'Octavia RS à moteur à pétrole est logique. Après tout, la Golf GTD, mécaniquement apparentée, a également disparu. Skoda ne dit pas un mot non plus sur l'Octavia RS iV hybride rechargeable, même si VW continuera à vendre une Golf GTE.

L'Octavia ordinaire a perdu le moteur à trois cylindres 1.0 TSI, ce qui signifie que la gamme démarre maintenant avec le plus grand 1.5 TSI. Ce moteur à quatre cylindres est disponible en configuration standard et mild-hybrid et vous pouvez choisir entre 114 ch et 220 Nm (162 lb-pi) ou 148 ch et 250 Nm (184 lb-pi). Les variantes non électrifiées sont équipées d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports, tandis que les versions dotées de la technologie 48V bénéficient d'une boîte automatique à sept rapports et à double embrayage. Les modèles 1.5 TSI sont exclusivement à traction avant.

L'Octavia RS, modèle phare à traction avant, utilise un moteur 2.0 TSI amélioré développant désormais 261 ch, soit 20 ch supplémentaires par rapport au modèle préfacelift. Il égale la puissance de la nouvelle Golf GTI et offre 370 Nm (272 lb-pi), un couple qui reste inchangé. La pédale d'embrayage est introuvable, ce qui fait écho au hatching de Wolfsburg qui ne propose que la DSG.

En 2025, Skoda proposera une version essence à transmission intégrale avec un 2.0 TSI de 201 ch transmis aux deux essieux par une DSG. Il s'agit d'une augmentation de 13 ch par rapport au modèle précédent proposé avec ce moteur. Le couple reste inchangé, à 320 Nm (236 lb-pi).

Un moteur diesel est toujours disponible, un 2.0 TDI de 114 ch et 300 Nm (221 lb-pi) ou 148 ch et 360 Nm (266 lb-pi). Le premier est associé à une boîte de vitesses manuelle, tandis que le second n'a qu'une boîte automatique.

À l'avenir, Skoda ajustera la structure des finitions en vendant l'Octavia 2024 dans les versions Essence, Selection, Sportline et RS. Une version de luxe Laurin & Klement n'est pas disponible.

VW ayant déjà annoncé que la prochaine Golf serait entièrement électrique, nous pourrions assister à la dernière mise à jour de l'Octavia à l'ère du moteur à combustion. Depuis qu'elle est passée sous l'égide du groupe VW, Skoda a livré plus de sept millions d'unités de sa voiture la plus populaire, sur quatre générations. À ce chiffre s'ajoutent les 360 000 exemplaires de l'Octavia originale à traction arrière, vendus entre 1959 et 1971. Un break électrique de type Octavia devrait être commercialisé en 2026.