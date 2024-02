L'année 2024 de Skoda commence avec le lancement de l'Octavia restylée. La mise à jour de la berline et du break est prévue pour février, avec une révision majeure de l'esthétique, de l'équipement de série et des moteurs.

L'arrivée du restylage est confirmée par la société bohémienne elle-même, qui a d'abord anticipé le look final de l'Octavia avec une vidéo teaser sur YouTube et qui en montre maintenant une autre.

Un nouveau look familial

Le teaser ne dure que 16 secondes, mais c'est suffisant pour nous donner un premier aperçu de la face avant de la Skoda. C'est très probablement là que se concentreront les plus grands changements, avec des phares redessinés encore plus modernes et une calandre de forme différente inspirée, nous le pensons, de la nouvelle Fabia et du Kodiaq.

Les feux arrière devraient également avoir un look différent et il ne devrait pas manquer de nouvelles couleurs et de nouveaux styles pour les jantes en alliage. L'intérieur changera également, avec l'apparition d'un nouveau système d'infodivertissement. Ce dernier pourrait être le même que celui de la Volkswagen Golf restylée, qui sera équipée d'un écran d'au moins 12 pouces avec de nouveaux graphiques et de nouvelles fonctionnalités.

Les moteurs

Le lien avec la Golf se poursuivra au niveau des moteurs. L'Octavia devrait être équipée de moteurs essence et diesel mis à jour, probablement déjà conformes à la réglementation Euro 7. En particulier, le 1.0 TSI de 110 ch, le 1.5 TSI de 150 ch (tous deux également disponibles en version hybride légère) et le 2.0 TSI de 245 ch de la RS pourraient être confirmés.

Skoda Octavia (Berline) restylée - Avant Skoda Octavia (Berline) restylée - Profil Skoda Octavia (Berline) restylée - Arrière

Les versions diesel devraient rester inchangées, la gamme se composant toujours du 2.0 TDI en 116 ch, 150 ch et 200 ch. Enfin, il reste à voir si la Skoda continuera à être proposée avec le 1.5 G-TEC GNC de 131 ch, malgré l'effondrement des ventes de voitures à essence.

Skoda Octavia (Break) restylée - Avant Skoda Octavia (Break) restylée - profil

Le nouvel aperçu

Dans cette nouvelle vidéo, la marque tchèque offre un aperçu de ce à quoi ressemblera l'Octavia restylée. La calandre allongée domine l'avant et le lettrage Skoda sur le hayon reflète la nouvelle identité de la marque.