La Volkswagen Golf 2024 n'a pas encore été présentée dans tous ses détails, mais nous en savons déjà beaucoup sur elle.

Dévoilée sous forme de prototype camouflé au CES de Las Vegas, la compacte de Wolfsburg restylée est à nouveau teasée par Andreas Mindt, responsable du design chez Volkswagen, à travers des esquisses postées sur Instagram.

Les nouveaux détails

En regardant les croquis, la Golf 2024 adopte un nouveau style de calandre, avec des lamelles horizontales placées dans une "bouche" légèrement plus grande que sur le modèle actuel. Viennent ensuite les phares à LED qui montrent une forme circulaire ouverte des groupes de lumières.

Volkswagen Golf 2024

D'autres nouveautés concernent la partie arrière, avec la présence de phares redessinés. De nouveaux styles de jantes en alliage et de nouvelles peintures devraient également compléter l'ensemble des ajouts liés au restylage.

L'intérieur de la Golf 2024

Il y aura également un nouvel intérieur, qui a été présenté en avant-première au CES. La nouvelle Volkswagen Golf est équipée d'un système d'infodivertissement entièrement revu, avec un écran de 10 pouces pour les versions de base et un écran de 13 pouces pour les versions plus riches. Alimentée par le logiciel MIB 4 présent sur tous les derniers modèles du groupe, l'interface est entièrement nouvelle, introduisant plusieurs nouvelles fonctionnalités et promettant une navigation plus fluide.

Entre autres, l'une des principales nouveautés de la Golf restylée est l'intégration de ChatGPT, un chatbot d'intelligence artificielle capable de répondre avec précision à un large éventail de questions et de demandes.

Volkswagen Golf 2024, l'intérieur

Sous le nouvel écran central se trouvent les commandes tactiles de la climatisation et du volume, enfin équipées d'un rétroéclairage pour une meilleure manipulation, même dans l'obscurité.

L'instrumentation numérique conserve sa position d'origine, avec un écran de 10 pouces et de nombreux écrans personnalisés. Pour découvrir tous les détails de la Golf 2024, le rendez-vous est toutefois fixé au 24 janvier.