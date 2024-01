Le CES (Consumer Electronics Show) débute cette semaine à Las Vegas et Volkswagen sera de la partie avec des nouvelles intéressantes. ChatGPT sera intégré à l'assistant vocal IDA du constructeur automobile et proposé dans plusieurs modèles, plus tard cette année.

Au cas où vous auriez besoin d'un rappel sur ChatGPT, il s’agit du chatbot IA qui, pour le meilleur ou pour le pire, tente d'imiter les conversations humaines en vous rédigeant des textes parfois surprenants de réalisme.

Mais ChatGPT ne remplacera pas le système d'usine de Volkswagen, il servira plutôt d'assistant de secours lorsque l'IDA n'aura pas de réponse claire à vous apporter. En théorie, cela signifie que vous pouvez poser des questions aléatoires à (par exemple) votre ID.7, comme la distance entre la Terre et Jupiter (oui, ceci est très utile en voiture) et ChatGPT pourrait apporter une réponse intelligente.

Galerie: Volkswagen ID.7 Tourer (2024) Teaser

2 Photos

Il ne s’agit cependant que de la théorie car le constructeur allemand ne donne pas de détails sur l'ampleur de la conversation avec votre future voiture, bien qu'un communiqué de presse affirme qu'il peut "fournir des réponses pertinentes à presque toutes les requêtes imaginables".

Quid de nos informations personnelles ?

En ce qui concerne la sécurité, Volkswagen déclare que l'intégration de ChatGPT n'accède pas aux données du véhicule et les informations personnelles ne peuvent donc pas être envoyées à l'IA mondiale. De plus, toutes les questions sont "supprimées immédiatement", donc cela devrait vous convenir si vous demandez quelque chose comme : "Combien de gardes y a-t-il à la banque de l'autre côté de la rue ?" Ou toute question potentielle qui fait sourciller.

L’IA s'intègre également au système d'infodivertissement actuel de Volkswagen, en utilisant la même voix familière. Aucune action supplémentaire n’est nécessaire pour l’utiliser. Voici ce qu’a déclaré Kai Grünitz, membre du conseil d'administration du développement technique de la marque allemande, à ce sujet :

"Volkswagen a toujours démocratisé la technologie et l'a rendu accessible au plus grand nombre. C'est tout simplement ancré dans notre ADN. En conséquence, nous sommes désormais le premier constructeur de grande série à faire de cette technologie innovante un équipement standard sur les véhicules à partir du segment compact."

Un porte-parole de Volkswagen a déclaré à Motor1 que la fonctionnalité ChatGPT serait lancée pour la première fois sur les marchés européens à partir du deuxième trimestre 2024. Elle est actuellement en cours de processus d'approbation pour les États-Unis, mais le délai pour savoir quand (ou si) elle sera incorporée, de l’autre côté de l’Atlantique, n'est pas encore connu.