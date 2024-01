De gros changements sont à prévoir chez Opel pour 2024. La gamme connaîtra d'importants changements au cours de l'année, avec les débuts des nouvelles générations de Crossland et Grandland, ainsi que la possible présentation du SUV électrique Manta qui sera construit en Italie. Mais en parlant du Grandland, de dernier jouera un rôle important pour la marque en devenant le modèle phare de toute la liste.

Plus grand et avec un nouveau style

Sur la base des premières informations et avant-premières de ces derniers mois, nous avons tenté de reconstituer l'apparence du futur Grandland avec notre rendu. Le SUV allemand devrait être basé sur la plate-forme STLA Medium de Stellantis, qui a été lancée ces derniers mois par le nouveau Peugeot 3008.

Galerie: Photo - Peugeot 3008 2023

2 Photos

L'architecture lui permet d'accueillir à la fois des moteurs thermiques et électriques et l’Opel devrait être construite dans l'usine allemande d'Eisenach. Les dimensions du nouveau Grandland pourraient augmenter considérablement, dépassant les 4,48 mètres de longueur actuels. L’habitacle et la capacité de coffre en seront les premiers bénéficiaires et ces nouveaux standards devraient être au sommet de leur catégorie.

Le Vizor a été présenté pour la première fois, au grand public, avec le concept car Opel GT X Experimental.

L'esthétique va évoluer puisque la marque va développer une évolution de l'Opel Vizor (voir ci-dessus) dans la zone avant, ainsi qu'un pare-chocs entièrement revu dans les formes et la disposition de la calandre ainsi que des prises d'air. Les passages de roues seront également plus massifs.

Intérieur et moteurs

L’intérieur devrait se parer d'une technologie embarquée entièrement renouvelée et de nouveaux designs et revêtements pour les sièges, avec une attention croissante à la durabilité.

Une autre information intéressante concernera les moteurs Opel. Comme la plate-forme, les versions pourraient également être partagées avec le Peugeot 3008, le SUV français étant actuellement disponible dans une variante essence hybride légère de 136 ch et une variante électrique de 213 ch avec une batterie de 73 kWh et une autonomie de 525 km.

La gamme Peugeot pourra également compter sur la version Long Range de 230 ch et 700 km d'autonomie et la Dual Motor de 320 ch avec transmission intégrale, 320 ch et 525 km d'autonomie. Ces mêmes moteurs pourraient motoriser le Grandland, mais pour en avoir le cœur net il faudra attendre la présentation du modèle qui pourrait avoir lieu au second semestre 2024.