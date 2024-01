Après avoir renouvelé et complété sa gamme de petites voitures et de compactes, Opel s’apprête à faire de même avec les SUV et crossovers qui occuperont le devant de la scène en 2024, comme un trop souvent d’ailleurs. Au cours des 12 prochains mois, l'entreprise de Rüsselsheim présentera les nouvelles générations de Crossland et Grandland, qui ont initié la nouvelle voie au cours des années de transition de GM à PSA et de fusion ultérieure avec Stellantis. Voici donc les innovations Opel les plus importantes pour 2024 :

Opel Crossland

Ce crossover est le premier et le seul modèle en cours dont des prototypes ont déjà été vus et ils donnent une bonne impression du futur design et des futures dimensions. L'Opel Crossland sera nettement plus grand que son prédécesseur, avec des formes plus solides, presque expansives et un volume intérieur très généreux.

Selon les rumeurs, la série conserverait, dans un premier temps, l'offre double motorisation. Il y aura à la fois des moteurs à combustion électrifiés et des variantes électriques. Pour les moteurs à combustion, le nouveau Turbo de 1.2l hybride qui compte jusqu’à 130 ch est considéré comme une première option probable. Quant à la version 100% électrique, on peut s’attendre à un groupe motopropulseur très semblable à celui du Mokka électrique avec un moteur de 156 ch et une batterie de 54kWh qui permet une autonomie d'environ 400 km.

Opel Grandland

Jusqu'à présent, on sait peu de choses sur le successeur du SUV compact Opel Grandland, et aucun prototype camouflé, qui pourrait être attribué à ce modèle, n’a été repéré. Ici aussi, les rumeurs parlent d'un changement décisif tant au niveau du style que de la taille.

En attendant le nouveau Manta, qui sera produit à Melfi, en Italie, à partir de 2025 et qui s'appuie sur la plateforme STLA Medium (introduite avec la nouvelle Peugeot 3008) de Stellantis, le Grandland devrait rester le SUV phare du constructeur. Des autonomies électriques allant jusqu’à 700 km seront possibles. Ce nouveau modèle sera construit dans l'usine d'Eisenach, en Allemagne.