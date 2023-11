2024 marquera les 125 ans de la naissance d'Opel. Un anniversaire important que le constructeur allemand souhaite célébrer de la meilleure façon possible. Comment ? En présentant deux nouveautés et en poursuivant sur la voie du zéro émission pour sa gamme. C'est ce qu'a déclaré Florian Huettl, PDG d'Opel, lors du congrès Automobilwoche à Berlin.

Les deux innovations produites seront les nouvelles générations d'Opel Crossland et Grandland, les SUV qui, pour la première fois, seront également disponibles en version 100 % électrique. L'électricité deviendra de plus en plus importante et sera proposée dans tous les modèles Opel à partir de l'année prochaine.

La mécanique

Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles particulières concernant la nouvelle génération des deux SUV de la marque. On sait seulement que le nouvel Opel Grandland utilisera la plate-forme Stellantis STLA Medium, inaugurée par la nouvelle Peugeot 3008. Une mécanique conçue pour accueillir à la fois des moteurs 100% électriques et thermiques. Elle sera produite dans l'usine allemande d'Eisenach.

Nous ne savons rien du nouvel Opel Crossland, mais il est plus que probable que la mécanique sera le CMP des différents Mokka, Jeep Avenger, Fiat 600, Peugeot 2008 et du prochain Alfa Romeo B-SUV. "Nous complétons notre gamme électrifiée avec les successeurs purement électriques des Opel Crossland et Grandland. Notre objectif est une mobilité abordable, sans émission de CO2", a déclaré M. Huettl lors de son discours.

La voiture électrique d'Opel

La gamme électrique d'Opel comprend actuellement l'Astra 5 portes, la Corsa et le Mokka. En plus du Crossland et du Grandland, une toute nouvelle innovation alimentée par batterie devrait devenir le fleuron de l'entreprise.

Ce que nous savons à son sujet, c'est qu'elle aura une carrosserie fastback, qu'elle sera assemblée à Melfi aux côtés de ses homologues Lancia et DS et qu'elle utilisera la plateforme STLA Medium. Selon les rumeurs, elle devrait s'appeler Opel Manta, dépoussiérant ainsi un nom historique pour la société.