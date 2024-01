La Volkswagen Golf 2024 est presque prête. Elle fera ses débuts dans quelques semaines (fin janvier) et lors du CES 2024 de Las Vegas, actuellement en cours, le constructeur allemand a dévoilé les formes définitives de la version GTI.

Il s'agit du premier aperçu officiel de la nouvelle Volkswagen Golf 2024, de la nouvelle face avant aux intérieurs, qui sont les vedettes de la transformation et qui sont étroitement liés à ceux de ses sœurs ID.7, Passat et Tiguan.

Un restylage tant attendu

Il est dommage que le camouflage recouvre chaque centimètre de la carrosserie de la Volkswagen Golf 2024, mais il ne parvient pas à cacher les différents détails de la carrosserie. À commencer par le nez.

Le premier détail qui saute aux yeux, ce sont les deux nouveaux phares matrix à LED, beaucoup plus fins que les actuels, qui devraient avoir un faisceau encore plus puissant que la génération actuelle IQ.Light, avec plus de diodes capables de s'allumer et de s'éteindre individuellement.

Volkswagen Golf 2024, l'avant Volkswagen Golf 2024, l'arrière

Plus bas, la véritable star de la face avant de la Golf 2024 est le nouveau pare-chocs, de forme plus prononcée que l'actuel et avec un becquet plus grand qui intègre, juste au-dessus, le nouveau radar pour les systèmes d'aide à la conduite de niveau 2 (qui aurait donc dû définitivement abandonner sa position classique derrière le logo, peut-être pour permettre à ce dernier de s'illuminer comme sur les autres voitures de la marque).

Il en va de même pour l'arrière où, en regardant les photos, il semblerait que les concepteurs aient opté pour la voie de la simplicité, en installant de nouveaux blocs optiques horizontaux qui, apparemment, filent tout droit, en abandonnant la partie extérieure plus large. Comme il s'agit de la version GTI de la Volkswagen Golf 2024, on trouve également des détails sportifs tels qu'un extracteur et une aile bien prononcée au sommet.

Des images sont apparues dans le menu d'infodivertissement, et montrent la Volkswagen Golf 2024 en version GTI sans aucun type de couverture. Ceci grâce à une vidéo publiée sur la chaîne YouTube "the car crash review", où le journaliste nous permet de voir de plus près les détails de la carrosserie de la voiture compacte allemande.

Volkswagen Golf GTI 2024, photos du système d'infodivertissement Volkswagen Golf GTI 2024, photos du système d'infodivertissement

Tout d'abord, les LED intégrées dans les prises d'air latérales restent en place, tout comme la fine ligne rouge sur la calandre, une caractéristique typique de toutes les Volkswagen GTI. Vient ensuite le design des feux arrière, qui conservent la forme de la version actuelle (le camouflage nous avait induit en erreur), mais présentent une nouvelle signature lumineuse. L'aileron du prototype présenté à Las Vegas n'est pas présent, il fera probablement partie d'un pack spécial.

Volkswagen Golf 2024, l'intérieur

Le restylage de la Volkswagen Golf 2024 concernera aussi et surtout l'intérieur. Depuis trois ans, en effet, de nombreux fans et propriétaires à travers le monde ont émis des avis contradictoires sur les commandes tactiles au volant, qui sont souvent actionnées involontairement, même en conduisant la GTI et la R.

Volkswagen Golf 8 GTI restylée, l'intérieur

Si vous vous posez la question, en regardant les photos de l'intérieur, vous pouvez clairement voir le nouveau volant avec le logo GTI équipé de boutons physiques, directement repris des modèles Volkswagen plus récents, flanqué du nouvel écran de 12 pouces pour le système d'infodivertissement MIB 3 de dernière génération, hérité de l'ID.7, du Tiguan et de la Passat. Les innovations logicielles seront nombreuses et parmi elles, l'intégration de ChatGPT.

Pour en savoir plus sur la Volkswagen Golf 2024, il faudra attendre la fin du mois de janvier, date à laquelle la voiture sera enfin dévoilée.