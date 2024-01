D'une marque (ultra) luxueuse comme Bentley, on ne s'attend certainement pas à des lots de nouveautés d'année en année : les nouveaux modèles arrivent au compte-goutte, destinés à un nombre limité de propriétaires. 2024 ne fera pas exception à cette règle, mais l’année en cours n’en sera pas moins importante pour le constructeur.

En fait, au cours des prochains mois, la nouvelle Bentley Continental GT fera ses débuts et elle sera la voiture de sport la plus puissante et luxueuse de la marque basée à Crewe. L'autre nouveauté concerne le Bentayga, déjà présentée et prête à arriver en concession. Voici, en détail, les innovations de Bentley pour 2024.

Bentley Bentayga 2024

Présentée en 2020, la phase 2 de la Bentley Bentayga représente le premier (et jusqu'à présent le seul) SUV du constructeur britannique. Avec l’année modèle 2024, les formes et les dimensions restent les mêmes que celles auxquelles nous sommes habitués, mais les innovations ne manquent certainement pas. Surtout du côté technique.

En fait, la Bentaya 2024 adopte principalement les quatre roues directrices, auparavant uniquement dédiées à la version à empattement long, pour améliorer la maniabilité dans les espaces restreints et la dynamique de conduite dans les virages rapides. Ensuite, il y a le système hybride rechargeable amélioré et plus efficace. De nouvelles options de personnalisation de l’extérieur et des systèmes d’aide à la conduite encore plus avancés sont également disponibles.

Bentley Continental GT

La première Bentley Continental GT remonte à 2003 et elle a été la première voiture de l'entreprise produite sous l'égide de Volkswagen, propriétaire de Bentley depuis 1998. Un modèle emblématique qui, en 20 ans de vie, a toujours conservé le même style, évoluant de temps en temps d'un point de vue puissance et performances. Plusieurs fonctionnalités seront au centre de l’évolution du nouveau modèle, attendu pour 2024.

Nous n'avons pas encore d'informations officielles, mais des rumeurs parlent de la présence du groupe motopropulseur hybride V6 du Bentayga, une alternative au V8 classique avec encore plus de puissance. Il n’y a cependant rien à faire pour la monumentale W12, qui est laissé à l’abandon. On attend naturellement encore plus de luxe et de technologie tant au niveau de l’intérieur en lui-même qu’au niveau des assistances à la conduite.