Lorsque vous pensez à Bentley, il y a de fortes chances que des mots comme élégance, luxe et extravagance vous viennent à l'esprit. En effet, la marque britannique est l'une des plus luxueuses de l'espace automobile, tout en se targuant d'une technologie et de performances impressionnantes. C'est peut-être en raison de ces attributs que Ducati a décidé de s'associer à Bentley pour une moto ultra-limitée.

Ducati et Bentley ne semblent pas avoir grand-chose en commun. Alors que Bentley est synonyme de beauté et d'élégance, on pourrait dire que Ducati est synonyme d'agressivité, de performance et de puissance hors du commun. En tant que tel, il est intéressant de voir Ducati adopter une approche plus discrète lorsqu'il s'agit de l'édition limitée de la Ducati Diavel pour Bentley. Ne vous méprenez pas, un simple coup d'œil à cette moto montre clairement qu'elle ne plaisante pas, cependant, le motif vert foncé avec des éléments usinés argentés complémentaires donne au V4 power cruiser une apparence classe et rafraîchissante.

La Ducati Diavel pour Bentley est décrite comme une fusion du savoir-faire de Bentley et de l'acuité technologique de Ducati. Nous connaissons tous la Ducati Diavel, et dans sa dernière itération V4, elle établit la norme pour un cruiser orienté vers la performance. Cela dit, du côté de Bentley, nous voyons un style inspiré par la Batur 2024 de Bentley, un coupé grand tourisme qui ne cache pas son extravagance. Propulsé par le moteur phare W-12 de Bentley, le Batur développe une puissance impressionnante de 740 chevaux et un couple de 737 livres-pieds, ce qui signifie qu'il est tout aussi sérieux en termes de performances que de style.

La Diavel, quant à elle, est propulsée par un moteur V4 de 1 158 cm3, refroidi par liquide et à injection, développant 168 chevaux, bien plus de chevaux que n'importe quel cruiser ne devrait en posséder. Alors que la Batur sera limitée à 18 exemplaires dans le monde, la Diavel pour Bentley sera produite à un peu plus de 500 exemplaires, ce qui reste assez rare, tout compte fait. De plus, il y aura 50 variantes "Mulliner" supplémentaires qui seront fabriquées pour correspondre encore plus étroitement à la nouvelle Batur.

D'un point de vue stylistique, la Ducati Diavel pour Bentley a été conçue par Centro Stile Ducati et Bentley, et présente des lignes épurées avec des jantes forgées assorties, finies en titane satiné. La peinture vert scarabée de Bentley Mulliner convient également très bien au Diavel. De plus, les accents rouges sur la calandre et la selle ajoutent une touche de sportivité, tandis que le logo Bentley figure en bonne place sur la selle en Alcantara noir, un clin d'œil aux somptueux intérieurs des automobiles Bentley.

Pour rendre l'expérience encore plus spéciale, chacune des 500 Ducati Diavel for Bentley sera livrée avec un certificat d'authenticité, une selle passager, une housse de moto assortie et un coffret en bois personnalisé. Le modèle et le numéro de production de chaque moto seront également affichés sur une plaque que le propriétaire pourra exposer dans sa collection. Enfin, une collection capsule composée d'un casque jet et d'une veste aux couleurs assorties ajoute une touche de mode à ce modèle en édition limitée.

Ceci étant dit, si vous disposez de 70 000 dollars (soit environ 64 000€) sur votre compte en banque, vous pouvez contacter votre concessionnaire Ducati le plus proche pour essayer d'obtenir un emplacement pour cette bête en édition limitée. De plus, si cela ne suffit pas, vous pouvez dépenser 90 000 dollars (83 450€) pour la Ducati Diavel Bentley Mulliner, qui ne sera fabriquée qu'à 50 exemplaires.