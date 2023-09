La Bentley Continental GT est sans conteste très classe mais a-t-elle tout d’une voiture de performance ? Son attitude sportive est en tout cas plaidé par sa puissance sous le capot que le constructeur automobile partage volontiers avec la Flying Spur. Bien que cette dernière soit plus grande, une nouvelle vidéo montre à quel point les deux sont proches lorsqu'ils participent à une série de courses en ligne droite.

Les deux Bentley sont équipées de moteurs W12 bi-turbo de 6,0 litres. Il développe 635 chevaux dans la Flying Spur et 659 chevaux dans la GT avec un couple identique de 900 Newton-mètres. Les deux sont dotés d’une transmission intégrale qui transfère la puissance aux roues via des boîtes de vitesses à double embrayage, à huit rapports. Mais côté poids on est loin d’une vraie pistarde puisque la Continental GT pèse 2 273 kg et c’est pire pour la Flying Spur avec ses 2 437 kg.

Bentley a présenté la collection Continental GT Le Mans en avril, soit une production de seulement 48 GT sur le thème de la célèbre course avec un artefact unique : un morceau de soupape de moteur de la Bentley Speed 8 qui a remporté la catégorie Prototype des 24 Heures du Mans en 2003, entre autre.

La domination est (presque) totale

La GT, inspirée de la course, n’a montré aucune pitié face à la Flying Spur Speed. Elle a remporté les deux premières manches même si l’envol était sensiblement le même pour le duo de Bentley. La Flying Spur a pris du retard à mesure que les deux voitures se rapprochaient de la ligne d'arrivée. La berline a bouclé la course de 400 mètres en 11,9 secondes, soit quatre dixième de plus que la GT.

Le coupé a poursuivi sa séquence de victoires avec les autres manches avec départ lancé. Alors que les épreuves précédentes étaient assez serrées, la GT plus légère a facilement remporté ces dernières victoires. Le seul succès de la Flying Spur est survenue à la fin de la vidéo, lors du test de freinage.