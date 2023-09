Qui est la plus rapide dans une course d'accélération entre une Rimac Nevera, la McMurtry Speirling et une voiture de Formule 1 championne du monde ? Les supercars électriques sont-elles à la hauteur de la technologie F1 d’il y a 10 ans ? Ou la catégorie reine du sport automobile a-t-elle toujours le dessus ?

Telles sont les questions auxquelles Carwow a décidé de répondre en mettant en scène cette affiche. La Rimac Nevera est la plus puissante du trio avec ses 1 914 chevaux et 2 360 newton-mètres de couple. C'est aussi la plus lourde, pesant 2 300 kilos, soit plus de deux fois le poids de la McMurtry. Malgré tout, la Nevera est ultra-rapide, avec une vitesse de 0 à 100 km/h expédiée en deux secondes et une vitesse de pointe de 415 km/h.

Avec la McMurtry Spierling, les mathématiques sont simples: elle ne pèse que 1 000 kg pour 1 000 chevaux. En plus du couple électrique instantané, elle possède un système de ventilation aéro qui produit deux tonnes d’appui. La Spierling accélère comme si elle était tirée par un canon, mettant 1,5 seconde pour atteindre les 100 km/h mais elle ne dépasse pas les 240 km/h au maximum (à cause de sa boîte de vitesses à rapports courts). L'année dernière, elle avait battu le record de la Goodwood Hill Climb, terminant sa course en 39,08 secondes.

Enfin, il y la Red Bull RB8 de Sebastian Vettel qui a guidée l’allemand vers son troisième titre mondial en 2012 (les fans de Fernando Alonso en font encore des cauchemars). C'est évidemment la plus légère du groupe avec ses 700 kg mais aussi la moins puissante car son moteur V8 Renault ne développe "que" 800 chevaux. Sur le papier, la Red Bull vieille de onze ans semble dépassée pour mener à bien cette course (bien que sur circuit, la situation serait bien différente) mais il semble que l’écurie et son pilote de réserve, Liam Lawson, soient prêts à relever le défi.

Attention spoilers

Malgré leur détermination, la Red Bull RB8 ne peut pas tenir le coup. Les Nevera et Spierling sont hors de portée avant que Lawson ne puisse passer la deuxième vitesse. Même avec un départ lancé à 80 km/h, la Nevera surpasse la F1, qui est configurée avec beaucoup d’appui. La seule manche que la RB8 remporte concerne la distance d'arrêt la plus courte à partir de 160 km/h.

Bien qu’elles soient toutes les deux électriques, la Nevera et la Spierling sont très différentes. La Spierling est sans conteste la voiture à l'accélération la plus rapide et peu importe le nombre de manches, elle les gagnerait toutes. En revanche la Nevera n’est aucunement bridée dans sa vitesse si bien que sur la distance, bien peu de voitures au monde sont capables de l’égaler.