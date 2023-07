L'année dernière, la McMurtry Speirling a été couronnée reine de Goodwood. Avec un temps record de 39,08 secondes sur le parcours de 1,16 mile. Elle avait alors battu le record de la Volkswagen ID.R de près d'une seconde.

La Speirling était de retour au Festival de la vitesse 2023. Le même prototype qui a battu le record du parcours l'année dernière s'est attaqué à nouveau à la course de côte le deuxième jour du Festival - et il semble toujours aussi rapide, même sous la pluie.

La piste humide n'a pas eu raison de ce bolide de plus de 1 000 chevaux, qui a dévalé la première ligne droite et abordé le premier virage à une vitesse époustouflante. Avec une longueur de 320 cm et un poids de moins de 1000 kilos, la Speirling a attaqué les virages comme un kart avec gerbe d'eau dans son sillage.

Galerie: McMurtry Spéirling à Goodwood

21 Photos

La McMurtry Speirling n'a finalement pas signé le meilleur temps de cette édition 2023 du festival de Goodwood. En effet, si le temps record de 2022 n'a pas été battu, la voiture la plus rapide cette année fut la McLaren Solus Gt pilotée par Marvin Kirchofer (45,3 secondes). Il a devancé la Subaru GL Family Huckster de Travis Pastrana et la McLaren-Corsworth M26 de Michael Lyons.

Ceux qui espèrent mettre la main sur ce bolide peuvent toujours rêver. McMurtry ne dispose que d'une voiture homologuée pour la route, la Speirling Pure, que l'entreprise a présentée il y a quelques jours. Cette version développe une puissance confirmée de 1 000 ch, pèse moins de 1 000 kg et bénéficie, entre autres, d'améliorations de la suspension et d'un meilleur aérodynamisme pour la route.

Bien entendu, la Speirling de route n'est pas bon marché. La société demande la somme astronomique de 1,04 million de dollars pour devenir l'heureux propriétaire de ce petit bolide électrique.