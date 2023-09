Si le circuit de Monza, situé près de Milan, est surnommé le "temple de la vitesse" en raison de ses nombreuses longues lignes droites, la piste est surtout connue pour être le jardin de Ferrari, qui y a décroché 19 succès en Formule 1, plus que n'importe quelle autre équipe.

Mais à l'occasion du Grand Prix d'Italie 2023 de Formule 1, quatorzième épreuve de la saison, les machines rouges du Cheval cabré ont été une fois de plus éclipsées par la Red Bull à moteur Honda de Max Verstappen. Le double Champion du monde en titre, deuxième sur la grille de départ derrière la Ferrari de Carlos Sainz, a rapidement pris les commandes de la course et enlevé une dixième victoire consécutive, établissant par la même occasion un nouveau record absolu.

Ferrari a fait le show

L'épreuve aurait dû compter 53 tours mais a été réduite à 51 boucles en raison de l'abandon de Yuki Tsunoda (AlphaTauri) dans le tour de formation, qui a nécessité l'intervention des commissaires et des dépaneuses.

Au départ, Sainz a initialement gardé sa première place et offert une solide défense face à Verstappen. Ce dernier a fini par trouver l'ouverture au 15e tour, lorsque les pneus Pirelli de son adversaire commençaient à présenter une usure avancée. Rétrogradé à la deuxième place, Sainz a alors fait tout son possible pour conserver la deuxième place, convoitée par Sergio Pérez (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari).

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Pérez est resté pas moins de 30 tours dans l'aileron arrière de l'Espagnol. À plusieurs reprises, le pilote Red Bull a tenté un dépassement, uniquement pour se heurter au refus catégorique de son adversaire. Finalement, toujours en raison de l'usure de ses gommes, Sainz a cédé et laissé Pérez filer vers la deuxième place, permettant ainsi à Red Bull de réaliser le doublé.

Pour Leclerc en revanche, le dépassement de Sainz n'a pas été possible. Les tifosi en ont eu pour leur argent, les deux pilotes Ferrari ne se sont pas fait de cadeaux avec de multiples freinages retardés, des changements de trajectoire et des blocages de roue. Certes, une Ferrari n'a pas gagné, mais c'est bien la marque italienne qui a pimenté cette course. Pour preuve, Sainz a remporté le titre honorifique de "Pilote du Jour", décerné par les fans.

Mercedes a les miettes, Alpine les mains vides

Derrière Sainz, troisième, et Leclerc, quatrième, on retrouvait les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton en cinquième et sixième positions. Les deux pilotes ont écopé d'une pénalité de temps de cinq secondes, le premier pour avoir dépassé en coupant la piste, l'autre pour avoir accroché Oscar Piastri (McLaren), mais leur avance sur leurs adversaires était tellement grande que cela n'a pas changé le classement final.

Les derniers points ont été inscrits par Alexander Albon (Williams), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin) et Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Pour trouver la première Alpine, il faut descendre jusqu'à la quinzième place ! La marque française a été en difficulté tout au long du week-end, en témoigne l'élimination de ses deux voitures dans la première phase des qualifications, et n'a jamais eu la performance requise pour marquer des points. Pour Esteban Ocon, équipier de Gasly, la course s'est terminée sur un abandon à 12 tours du but.

Pierre Gasly, Alpine A523

Le point au championnat

L'avance de Verstappen est colossale, le Néerlandais compte 145 points d'avance sur Pérez à huit Grands Prix de la fin de saison. Chez les constructeurs, même situation : Red Bull mène avec 310 points d'avance sur Mercedes. Le bon résultat de Ferrari à domicile a permis à l'équipe de récupérer la troisième place du championnat, avec 355 points de retard sur Red Bull toutefois.

Aston Martin a chuté à la quatrième place, McLaren reste en cinquième position. Pour Alpine, sixième, le zéro pointé est une bien mauvaise nouvelle puisque l'écart avec McLaren grossit, bien que l'équipe anglaise n'ait marqué que quatre points. Williams, Alfa Romeo, Haas et AlphaTauri occupent les dernières places.

Le prochain rendez-vous, le Grand Prix de Singapour de Formule 1, aura lieu du 15 au 17 septembre 2023.