Lewis Hamilton a acheté cette superbe Pagani Zonda 760 LH en 2014 (année de son second titre) et l'a conservée pendant environ sept ans au cours desquels il aurait parcouru moins de 1 000 kilomètres. C’est l’un des cinq exemplaires de la "760" et évidemment la seule à porter le suffixe "LH", soit les initiales du pilote de F1. La supercar a changé de mains fin 2021 lorsqu'un acheteur du Royaume-Uni a récupéré ce modèle de performance équipé d'une boîte de vitesses manuelle.

Après un accident mineur fin 2015 à Monaco (avec Hamilton au volant) la 760 LH a été impliquée dans un accident plus grave il y a quelques jours. Le photographe Ethan Gale a capturé ce qu’il reste de la voiture endommagée dans le tunnel de Penmaenbach situé à Conwy, au Pays de Galles. La voiture a ensuite été chargée sur une remorque tout en présentant des dommages importants qui coûteront sûrement une fortune à réparer.

Une monture difficile à maîtriser ?

Le conducteur aurait été trop enthousiaste avec la pédale d'accélérateur dans le tunnel et a perdu le contrôle de son bien précieux de 760 chevaux. Ce type d’accidents est très fréquents avec ce genre de voitures et les vidéos du genre pullulent sur le net mais le plus important ait que l’auteur de ce crash aille bien.

Dans une interview avec The Sunday Times à la mi-2018, Lewis Hamilton s’est montré très honnête à propos de la Pagani Zonda 760 LH en affirmant qu’elle était "terrible à conduire et que la maniabilité de cette voiture était quasi nulle". En revanche, il avait fait l'éloge de la sonorité délivrée par le moteur à aspiration naturelle de 7,3 litres : "De toutes les voitures que je possède, c’est celle qui émet le plus beau bruit." Il avait d’ailleurs commandé la voiture avec une pédale d'embrayage car il n'aimait pas la variante automatique.