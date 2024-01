C'était prévisible : après la série 3 et en même temps que la série 4, les modèles M4 de BMW vont eux aussi subir un important lifting, appelé LCI en interne. La bonne nouvelle pour les fans : il y a en partie plus de puissance. La mauvaise nouvelle : le design controversé de la partie avant ne change guère. Par conséquent, l'énorme calandre est conservée.

Les États-Unis sont d'ailleurs devenus le principal marché de vente de la BMW M4 Coupé, suivis par la Chine, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. C'est aux États-Unis que la M4 Cabrio réalise de loin les meilleures ventes. Le lancement mondial des nouveaux modèles débutera en mars 2024, en tenant compte de la production.

Comme nous l'avons déjà mentionné, les changements esthétiques sont très limités : la grille massive, orientée verticalement, avec les doubles lamelles horizontales typiques de M reste en place. S'y ajoutent des bas de caisse très évasés, en noir brillant, et des inserts pour les jupes avant et arrière. Un toit en plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC) fait partie de l'équipement de série de toutes les variantes de la M4 Coupé.

Le moteur six cylindres en ligne doté de la technologie M TwinPower Turbo sera à l'avenir proposé en trois niveaux de puissance. On commence comme d'habitude avec la variante de 353 kW (480 ch) avec boîte manuelle à 6 vitesses de la BMW M4 Coupé. Le moteur de la BMW M4 Competition Coupé remaniée génère une puissance maximale de 375 kW (510 ch) et transmet sa force à la route via une boîte M Steptronic à 8 rapports avec Drivelogic. Dans les versions à transmission intégrale du coupé et du cabriolet, cette boîte, associée à la transmission M xDrive, fournira à l'avenir 390 kW (530 ch).

La technologie M TwinPower Turbo comprend deux chargeurs mono-scroll qui alimentent chacun trois cylindres en air comprimé. Un refroidissement indirect de l'air de suralimentation, alimenté par un circuit à basse température, et des compresseurs spécifiques optimisent le rendement de l'unité de charge. En outre, le pack technologique comprend l'injection directe d'essence High Precision Injection agissant à une pression maximale de 350 bars, la commande variable des soupapes VALVETRONIC et le double VANOS à calage variable des arbres à cames.

La variante du six cylindres en ligne utilisée dans la nouvelle BMW M4 Competition Coupé avec M xDrive et dans la nouvelle M4 Competition Cabrio avec M xDrive mobilise une puissance maximale qui est passée de 510 ch à 530 ch et qui est atteinte à un régime moteur de 6 250 tr/min. Le couple maximal de 650 Nm est disponible dans une plage de régime élargie entre 2.750 et 5.730 tours. Cette puissance supplémentaire est obtenue grâce à une modification de la gestion du moteur.

Alors que le nouveau M4 Competition Coupé avec M xDrive accélère de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, le nouveau M4 Competition Cabrio avec M xDrive a besoin de 3,7 secondes pour effectuer une accélération de 0 à 100 km/h. De série, toutes les variantes de modèles atteignent une vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km/h. Cette valeur peut être augmentée à 280 km/h (BMW M4 Competition Cabrio avec M xDrive) ou 290 km/h avec le M Driver's Package en option.

Un nouveau design des phares confère à l'avant de la M4 Coupé et de la M4 Cabrio une touche de modernité. L'intérieur des phares à LED de série est désormais structuré de manière particulièrement différente, les feux de croisement et de route étant désormais générés par un module à LED commun. Deux unités à LED orientées verticalement et légèrement en forme de flèche assurent respectivement les fonctions de feux de position, de feux de jour et d'indicateurs de direction.

Des phares adaptatifs à LED avec des feux de route matriciels anti-éblouissants sont disponibles en option. Ils sont reconnaissables à leurs inserts bleus et disposent d'une fonction d'éclairage urbain et d'une fonction d'éclairage de virage. En combinaison avec les phares Adaptive LED, des feux M Shadow Line avec des accents sombres à l'intérieur sont également proposés.

Après le facelift de la M4 (ou plutôt un backlift dans ce cas), des feux arrière avec technologie laser sont disponibles. À l'intérieur, des diodes laser produisent une illumination régulière de faisceaux de fibres de verre, dont le graphisme lumineux en filigrane et tridimensionnel complète le feu arrière. La version spécifique au modèle de cette mise en scène lumineuse innovante utilise une technologie qui a été présentée pour la première fois sur le modèle spécial haute performance BMW M4 CSL, limité à 1 000 exemplaires.

Pour le reste, les mesures de la mise à jour du modèle sont très subtiles : d'autres touches d'élégance haut de gamme sont apportées par un remaniement de l'environnement de la BMW ainsi que du logo M à l'arrière des modèles Competition. Le socle du logo BMW y est désormais en noir brillant. L'emblème de la marque BMW M GmbH apposé sur le hayon dispose désormais d'un liseré de couleur argentée. De la folie !

Le graphisme M Design en option pour le capot avant et le hayon arrière constitue une possibilité de personnalisation de l'apparence extérieure proposée exclusivement pour les variantes de modèles de la nouvelle BMW M4 Coupé. Cette peinture contrastée souligne le caractère de voiture de sport de la deux portes et est disponible au choix en noir brillant ou en rouge brillant. En combinaison avec le toit en acier disponible en option et sans supplément de prix, y compris un toit ouvrant en verre à commande électrique, un accent de design supplémentaire est ajouté : la partie en tôle du toit est peinte en noir brillant au lieu de la couleur de la voiture.

À l'intérieur, on trouve de nouveaux volants et éléments de commande ainsi que (selon BMW) des matériaux particulièrement haut de gamme pour le tableau de bord et les inserts intérieurs.

Le nouveau design du volant M en cuir de série avec touches multifonctions, deux touches M et des palettes de changement de vitesse sur les modèles Competition comprend un volant aplati dans sa partie inférieure et des rayons modifiés avec précision. Un repère central rouge à la position douze heures souligne l'orientation sportive du design du volant. Pour la première fois, un volant M Alcantara est également disponible en option, avec le même design et les mêmes fonctions. Une fonction de chauffage est également proposée en option pour les deux versions du volant.

Le panneau de commande sur la console centrale fait également partie de la conception spécifique M du cockpit. Avec le levier de vitesses ou le sélecteur de rapports, le bouton rouge Start/Stop et le BMW iDrive Controller, on y trouve notamment le bouton Setup et le bouton M Mode. Ils permettent de configurer un réglage individuel du véhicule et d'activer un ensemble de fonctions des affichages du cockpit et des systèmes d'aide à la conduite adaptés à la situation de conduite.

Les inserts de décoration intérieure au niveau du tableau de bord ainsi que sur le panneau de commande et le couvercle du porte-gobelet sont désormais en finition Dark Graphite matt de série. Des inserts de décoration en finition Aluminium Rhombicle anthrazit ainsi que dans la nouvelle variante Aluminium Feinschliff sont disponibles en option pour la nouvelle BMW M4 Coupé et la nouvelle BMW M4 Cabrio. Le tableau de bord optionnel en finition Sensatec présente désormais une structure de surface encore plus raffinée.

Bien entendu, comme sur la Série 3 et la Série 4, l'intérieur sera encore plus numérique : des affichages spécifiques M sur le BMW Curved Display haute résolution incliné vers le conducteur permettent de se concentrer sur la conduite. Le réseau d'affichage entièrement numérique se compose d'une Information Display de 12,3 pouces derrière le volant et d'un Control Display d'une diagonale d'écran de 14,9 pouces.

Le nouvel iDrive, qui comprend également le BMW Intelligent Personal Assistant et est donc axé de manière ciblée sur la commande tactile et vocale, est désormais basé sur le BMW Operating System 8.5, ce qui permet de compléter les représentations graphiques et les contenus d'affichage spécifiques M sur l'Information Display et le Control Display par une nouvelle forme de commande pour la climatisation automatique à trois zones de série.

La sélection de la température, l'intensité de la ventilation, le chauffage des sièges et, avec l'équipement correspondant, le chauffage du volant peuvent désormais être commandés par la fonction tactile via un point de menu spécial dans la partie inférieure du Control Display ou par commande vocale.

Ce nouveau progrès dans le domaine de la commande numérique s'accompagne d'une nouvelle réduction du nombre de boutons et de commandes dans le cockpit ainsi que d'un nouveau design du tableau de bord. De nouveaux boutons de réglage situés sur les grilles d'air frais au centre du tableau de bord, ainsi que du côté conducteur et passager, permettent d'adapter la direction du flux par des mouvements de rotation et d'inclinaison.

En outre, l'"éclairage d'ambiance" de série comprend désormais un éclairage de contour intégré dans le panneau des diffuseurs de joint centraux. (Laissez-le simplement agir sur vous ...) Il peut être adapté aux préférences individuelles en termes de couleur et de luminosité, tout comme l'éclairage des espaces pour les pieds, du compartiment de rangement à l'avant de la console centrale et des commandes d'ouverture des portes. Neuf couleurs sont disponibles.

Et combien coûte ce plaisir coloré ? Voici les prix de base pour l'Allemagne, ils augmentent de 2.000 à 2.400 euros par rapport aux modèles précédents :

BMW M4 Coupé : 96.000 euros

BMW M4 Competition Coupé : 102 400 euros

BMW M4 Competition Coupé M xDrive : 107.300 euros

BMW M4 Competition Cabrio M xDrive : 111.800 euros