Après le restylage de la Volkswagen Golf, c'est au tour de sa grande sœur tchèque de bénéficier d'une mise à jour. Skoda a publié des esquisses de la nouvelle Octavia qui sera lancée le 14 février. Nous devrions voir la gamme s'élargir la semaine prochaine, étant donné que les teasers montrent les deux styles de carrosserie et le modèle phare RS.

Des modifications extérieures

La vraie Octavia ne sera pas aussi belle que ce dessin numérique. Néanmoins, nous remarquons quelques détails intéressants, comme les feux diurnes redessinés qui s'étendent vers le bas sur le pare-chocs. L'Octavia 2024 utilisera des phares LED matriciels de nouvelle génération avec des accents bleus à l'intérieur.

À l'arrière, les feux mis à jour avec des lignes interrompues font penser à l'Audi A4. Pour l'Octavia RS, Skoda a conçu un pare-chocs avant beaucoup plus agressif et semble avoir gravé un logo "RS" sur les roues. La présentation de la semaine prochaine inclura également la finition Sportline, qui se situe juste en dessous de la RS et qui est l'équivalent de la Golf R-Line pour l'Octavia.

Pas d'informations sur l'intérieur

Aucune image ne montre l'intérieur. Après avoir vu la VW Golf Mk8.5, il y a de fortes chances que l'Octavia équivalente soit également équipée d'un écran tactile de grande taille. Un prototype repéré en août 2023 l'a confirmé. L'Octavia devrait suivre les modifications mineures apportées à l'intérieur de la Golf avec d'autres améliorations subtiles. Vous pouvez jeter un coup d'œil à l'intérieur en regardant les photos d'espionnage en bas de cet article.

Une Octavia basée sur le restylage de la Golf ?

Il sera intéressant de voir si Skoda a l'intention de vendre l'Octavia RS restylée avec un moteur diesel, étant donné que la Golf GTD est absente. Une autre pièce du puzzle qui manque est de savoir si le modèle essence héritera de l'augmentation de puissance de la Golf GTI. Volkswagen a modifié le moteur 2.0 TSI pour qu'il développe 20 ch supplémentaires, soit un total de 261 ch. Il ne faut pas s'attendre à une boîte de vitesses manuelle dans l'Octavia RS révisée puisque la dernière GTI sera vendue uniquement avec une boîte automatique à double embrayage.

La Golf GTI n'est évidemment pas disponible en version break, ce qui explique en grande partie la popularité de la Skoda Octavia Combi RS en Europe. Le break sportif est lui aussi remanié. Plus tard dans l'année, nous devrions également voir des versions actualisées des autres véhicules liés à la mécanique, à savoir la SEAT/Cupra Leon à hayon et familiale, ainsi que l'Audi A3 à hayon et berline. De plus, VW a l'intention de dévoiler une version actualisée de la Golf R à hayon, et idéalement, la variante R sera également maintenue.