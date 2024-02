Ferrari s'est fait un nom avec des moteurs atmosphériques de légende et ce n'est qu'en 1982 que la première voiture de route turbocompressée, la 208 GTB Turbo, a été présentée. La première voiture hybride a fait ses débuts en 2013, lorsque la LaFerrari a pris d'assaut la scène des hypercars. Les résultats des ventes pour 2023 montrent comment la gamme du cheval cabré a évolué au fil des années avec la prévalence croissante des groupes motopropulseurs électrifiés.

Au cours d'une année record où les livraisons ont augmenté de 3,3 % pour atteindre 13 663 unités, les hybrides ont représenté 44 % des livraisons, tandis que les véhicules à moteur à combustion interne pur ont représenté 56 % des ventes. En 2023, Ferrari avait quatre modèles hybrides rechargeables et six modèles routiers à moteur à combustion interne dans son catalogue, en plus de la 296 GT3 réservée à la piste. Cette dernière a abandonné la configuration hybride de la 296 GTB/GTS de route en faveur d'une configuration à moteur à combustion interne uniquement.

Par rapport à 2022, le taux d'utilisation des hybrides a doublé, sous l'effet de la demande pour les modèles 296 et SF90. Cette tendance pourrait se poursuivre dans les années à venir, surtout si l'on tient compte de la configuration hybride prévue pour la Purosangue. Pour l'instant, le SUV est exclusivement vendu avec un V12 atmosphérique. La production du cheval cabré a augmenté au second semestre 2023, faisant du SUV le moteur de la croissance des ventes. Cela dit, Ferrari a clairement indiqué qu'elle limiterait les ventes annuelles du "cheval cabré" à 20 % du volume total de l'entreprise.

La F8 tire sa révérence

La marque italienne a terminé la production des modèles F8 en 2023 lorsque les livraisons de la Roma Spider ont commencé au dernier trimestre. Ferrari a également expédié quelques-unes des dernières Portofino M avant le retrait imminent du modèle. En ce qui concerne 2024, trois lancements de produits ont été confirmés, probablement les remplaçantes de la LaFerrari et de la 812 Superfast, ainsi qu'une troisième voiture inconnue.

La prochaine étape naturelle après une série d'hybrides est un véhicule électrique pur, dont la sortie est prévue pour le quatrième trimestre 2025. Ce véhicule sera assemblé dans un nouveau "e-building" à Maranello, qui sera inauguré dans le courant de l'année. D'ici à la fin de la décennie, les voitures purement électriques devraient représenter 40 % des ventes annuelles de la société, 40 % supplémentaire étant des hybrides, ce qui ne laissera que 20 % pour les voitures à moteur à combustion interne.

Ferrari 296 GTB

18 Photos

Entre-temps, Ferrari a du pain sur la planche. Le carnet de commandes est déjà suffisamment épais pour couvrir l'ensemble de l'année 2025, de sorte que toute nouvelle commande sera livrée en 2026. Il ne serait pas surprenant que la nouvelle Hypercar prévue pour la fin de l'année soit déjà vendue. Si la suite de la 812 Superfast conserve le V12 à aspiration naturelle, comme Ferrari l'a laissé entendre, elle sera également un succès commercial immédiat.

La logique veut que les jours du moteur douze cylindres soient comptés à la lumière des réglementations plus strictes en matière d'émissions. Toutefois, les responsables de l'entreprise espèrent que les carburants synthétiques sauveront le moteur à combustion interne de l'extinction, du moins dans le segment haut de gamme. À partir de 2026, en plus d'être pilotées par Lewis Hamilton et Charles Leclerc, les F1 de la Scuderia Ferrari fonctionneront avec 100 % de carburant durable. Cela fait partie de la stratégie "Net Zero Carbon d'ici 2030" de la FIA.

En ce qui concerne les moteurs, vous ne pourrez plus acheter une Maserati équipée d'un groupe motopropulseur Ferrari puisque l'accord a expiré à la fin de l'année 2023. Les Maserati Ghibli 334 Ultima et Levante V8 Ultima étaient les dernières de la lignée.