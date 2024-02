Une nouvelle fois, Ferrari a clôturé l'année avec des résultats records. En 2023, le chiffre d'affaires du constructeur italien est passé à 5,970 milliards d'euros (+17,2%), le bénéfice opérationnel ajusté est à 1,617 milliard d'euros (+31,8%) et le bénéfice net dépasse le milliard d'euros, à 1,257 milliard (+34%).

Le nombre de voitures Ferrari livrées l'année dernière a été de 13 663 (+442 unités). Benedetto Vigna, PDG de la marque, a commenté :

"L'année 2023 a été très fructueuse, nous avons renforcé notre marque grâce à une série de réussites qui se reflètent dans nos résultats financiers sans précédent. Pour la première fois, notre bénéfice net, en hausse de 34%, a dépassé le milliard d'euros et la marge d'EBITDA annuelle a augmenté pour atteindre 38,2%."

Ferrari Purosangue

"Nous avons maintenant devant nous une année très importante pour l'exécution de notre plan d'entreprise, qui se poursuit dans les délais prévus, selon une trajectoire soigneusement définie. Les résultats records de 2023, les ambitions que nous avons pour 2024 et la visibilité exceptionnelle de notre carnet de commandes nous permettent d'envisager avec une confiance renforcée la partie haute des objectifs de 2026."

La rentabilité bondit à 27,1%

La rentabilité de l'activité industrielle de base a augmenté pour atteindre le chiffre monstrueux de 27,1%. Parmi les différents tableaux résumant les performances économiques du Cavallino, seuls deux pourcentages négatifs émergent.

L'un concerne les ventes de moteurs (-18%), à 127 millions d'euros, un résultat essentiellement dû à la diminution des livraisons à Maserati, dont le contrat a expiré fin 2023. L'autre signe négatif concerne les ventes en Chine continentale, à Hong Kong et à Taïwan, en baisse de 4% à 1 490 unités, principalement en raison d'une forte baisse au dernier trimestre de l'année : 118 voitures en moins (-25%).

Ferrari 812 Competizione

Cheval américain

Dans les autres régions, au contraire, les livraisons ont augmenté : la région Europe, Moyen-Orient et Afrique a enregistré une hausse de 1,8%, la région Amériques une hausse de 10,6%, et le reste de la région Asie-Pacifique n'a pratiquement pas varié.

L'augmentation des livraisons s'explique par l'accélération des livraisons du Purosangue et des familles 296 et SF90. Au quatrième trimestre, les premières livraisons de la Roma Spider ont commencé. Les livraisons de la famille F8 ont été achevées et le Portofino M est arrivé à la fin de son cycle de vie. Les livraisons des séries spéciales ont également augmenté, avec en tête la 812 Competizione.

Les prédictions pour 2024

La gamme de produits Ferrari en 2023 comprenait onze modèles à moteur à combustion interne et quatre modèles à moteur hybride. Ils ont représenté respectivement 56% et 44% du total des livraisons.

Les prévisions pour 2024, c'est-à-dire les prévisions pour l'année en cours qui tiennent compte des facteurs positifs et négatifs estimés sur les comptes, indiquent des recettes nettes de plus de 6,4 milliards d'euros.