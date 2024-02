2024 sera l'année de la Fiat Panda, avec l'arrivée de la première version électrique de son histoire et un restylage (ou plutôt une année modèle) qui renouvellera partiellement la version thermique, dont la carrière n'est pas encore terminée. Selon les plans de Fiat, les deux modèles coexisteront pendant au moins deux ans, la Panda que nous connaissons tous étant confirmée jusqu'en 2026.

C'est précisément la Fiat Panda classique – qui, avec l'arrivée de la version électrique, pourrait être rebaptisée Pandina – qui est le protagoniste de photos espion montrant un mulet garé dans un parking. Ce qui attire l'attention, c'est l'autocollant VP0034 (VP est l'abréviation utilisée pour les prototypes d'essai) sur le côté et la plaque d'immatriculation. D'un point de vue esthétique, tout semble identique à la Panda actuelle. Pourtant, il y a quelque chose de différent.

Ce qui change

Laissons de côté la carrosserie et concentrons-nous sur l'intérieur de la Fiat Panda 2024. La disposition est toujours la même mais en y regardant de plus près, il semble qu'il y ait quelque chose de complètement nouveau pour le best-seller du constructeur : une instrumentation numérique.

Fiat Panda 2024

Malheureusement, entre la résolution de la photo et la lumière défavorable, nous ne pouvons pas être sûrs, mais il semble que le restylage de la Panda sera en ligne avec la plupart de ses concurrents, qui sont depuis longtemps disponibles avec un moniteur au lieu des aiguilles classiques.

Rien de révolutionnaire bien sûr, mais c'est un signe qu'en se mettant à jour là où c'est nécessaire pour rester au niveau des autres citadines, l'actuelle Fiat Panda ne veut pas céder de parts de marché. L'écran de 7 pouces devrait rester sur le tableau de bord central, avec peut-être une mise à jour du logiciel. Sur le mulet photographié, cependant, il n'est pas installé, il s'agit en fait d'une configuration de base, comme le montre la présence des commandes manuelles de la climatisation.

Une autre nouveauté de la Fiat Panda 2024 est le design du volant et des boutons sur les branches. Enfin, de nouveaux systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pourraient voir le jour, tels que le freinage automatique d'urgence, le maintien de la trajectoire et le régulateur de vitesse.

Ce qui ne change pas

En termes de motorisations, la Fiat Panda 2024 confirmera sans doute le 1.0 mild hybrid de 70 ch, tandis que la version 4x4 pourrait disparaître définitivement. Le reste de la mécanique ne subira pas non plus de changements particuliers.