Si vous avez regardé les 24 Heures de Daytona le week-end dernier, vous avez peut-être vu sur la piste trois voitures qui, techniquement parlant, n'ont pas encore eu droit à leur présentation officielle. La nouvelle Aston Martin Vantage GT3 n'a pas encore été dévoilée mais les trois voitures de course de la marque britannique ont bel et bien participé à l’épreuve.

Les photos des trois voitures en action montrent clairement un nouveau visage. On remarque notamment que les phares sont l’un des plus gros changements : non seulement ils sont plus grands, mais si vous regardez attentivement, ils sont encore partiellement camouflés. La calandre est également plus volumineuse.

Une voiture différente de la Vantage pour la route

La version de course est propulsée par un moteur V8 biturbo de 4,0 litres, bien que la puissance exacte soit encore inconnue. Mais pour vous donner une idée, les exigences du GT3 autorisent un moteur qui développe entre 500 et 600 chevaux. Logiquement, la Vantage aura autant de puissance que possible, et nous savons que le V8 est certainement capable d'y parvenir.

À titre d’exemple, la DB12 de production (voir ci-dessous) développe 671 ch, mais nous ne saurons rien avant le 12 février concernant la GT3.

Galerie: Aston Martin DB12 (2024) : Premier essai routier

16 Photos

En parlant de modèle de production, il y aura évidemment quelques différences esthétiques entre la Vantage classique et la version de course. Par exemple, ces rétroviseurs très larges ne sont pas des spécifications de production (heureusement d’ailleurs), mais ils sont similaires à ce que nous avons vu sur les prototypes. L'énorme aileron de la GT3 ne sera pas là non plus mais la prochaine Vantage de production sera tout de même assez large.

Une bonne entrée en matière

Curieusement, Aston Martin a été très active sur les réseaux sociaux pendant la course mais s'est bien gardée de partager une image claire montrant l'avant de la voiture. Mais le compte "The Advantage" sur X (anciennement Twitter) s’en est occupé avec quelques photos, dont un joli aperçu du nez de cette nouvelle Aston.

La Vantage GT3 s'est plutôt bien comportée à Daytona. Avec trois voitures, l'équipe a mené, durant quelques tours, sa catégorie GTD Pro mais a raté de peu le podium, terminant quatrième avec la n°1. La Ferrari 296 de Risi Competizione a pris la première place, suivie par la Porsche 911 d'AO Racing et la BMW M4 de Paul Miller Racing.