Parfois, il faut du temps pour trouver un successeur adéquat. Les entreprises familiales le savent bien, les constructeurs automobiles aussi. Il suffit de penser à la Ford Model T (19 ans avant d'être remplacée), à la Volkswagen Coccinelle (36 ans) et à la Renault Twingo (14 ans). Fiat a également été confronté à ce problème et il lui a fallu 23 ans pour offrir à la Panda un successeur digne de ce nom.

Jusque dans les années 1990, la Fiat Panda signée Giorgetto Giugiaro s'est très bien vendue, en particulier en Italie. Mais le modèle était complètement dépassé sur le plan de la sécurité, si bien qu'un successeur était alors la priorité absolue.

Exit Panda, bonjour Gingo

Fiat s'en est bien sorti pendant longtemps avec les Cinquecento et Seicento en complément de la Panda de première génération, et la nouvelle voiture devait remplacer tous ces modèles. Mais curieusement, on n'aimait pas vraiment l'appeler Panda car trop différente du modèle original de 1980.

La Panda de deuxième génération, dont le nom de code était 169, a fait ses débuts en 2003, sans qu'il y ait de lien technique direct avec la première génération. Jusqu'au 31 juillet 2003, le nom du véhicule devait être "Fiat Gingo". Mais après une demande de Renault, Gingo ressemblant trop au nom Twingo, Fiat a finalement changé l'appellation de sa citadine...

Fiat Panda (2003-2012)

La Panda de deuxième génération a remplacé l'originale (nom de code 141) après 23 ans de production. Comme la petite Seicento, la Panda a été produite uniquement à Tychy, en Pologne, par Fiat Auto Poland.

Voiture de l'année 2004

La "Nuova Panda", avec sa carrosserie surélevée, s'inspirait du design des monospaces et mini-SUV, notamment de la Fiat Multipla. Le designer de cette dernière, Roberto Giolito, a effectivement participé à la conception de la Panda II, mais le travail principal a été réalisé par Giuliano Biasio, chez Bertone.

Voiture de l'année 2004 : Fiat Panda

La Panda de la deuxième génération, toujours à cinq portes, mesurait 3,54 mètres de long, 1,60 mètre de large et 1,58 mètre de haut. Son empattement était de 2,30 mètres et le poids à partir de 840 kilos. L'ensemble a été bien accueilli, la Panda a remporté en 2004 le prix de la "Voiture européenne de l'année" devant la Mazda 3 et la Volkswagen Golf 5.

À partir de septembre 2005, toutes les Panda ont été équipées de l'ABS, de l'EBD et d'au moins un airbag frontal. Le levier de vitesses se trouvait en hauteur sur le tableau de bord central, ce qui devait rendre le passage des vitesses plus confortable qu'avec un levier traditionnel au sol.

Fiat Panda (2003-2012)

Les moteurs les plus populaires étaient le 1,1 litre de 54 ch et le 1,2 litre de 60 ch, puis de 69 ch. Côté diesel, il y avait un moteur 1,3 litre de 69 ou 75 ch. En Italie, les versions GNV et GPL de la Panda étaient particulièrement appréciées. Mais le 1.2 8V GNV n'était pas particulièrement rapide : il lui fallait 19 secondes pour atteindre les 100 km/h en mode gaz naturel, et la vitesse maximale était de 152 km/h.

100 HP : la Super Panda

En revanche, la Panda la plus sportive, baptisée 100 HP, était d'un tout autre calibre. Sous le capot sévissait un 1.4 16V d'une puissance de 100 ch. À cela s'ajoutait une boîte manuelle à six vitesses. Assez pour que la petite voiture atteigne les 100 km/h en seulement 9,5 secondes.

Fiat Panda 100 HP

La "Super Panda" se distinguait des autres par ses équipements : freins à disque sur toutes les roues, vitres teintées et pare-chocs avant et arrière de style sportif. La Panda 100 HP disposait d'une suspension unique avec des ressorts et des amortisseurs modifiés pour un comportement routier nettement plus ferme.

Panda 4x4 à quatre roues motrices

Il fallait bien sûr une Panda 4x4 pour la deuxième génération. La version précédente était omniprésente dans les régions montagneuses italiennes. En automne 2004, la Panda 4×4 à traction intégrale a fait son apparition. Elle était reconnaissable, entre autres, à sa garde au sol légèrement plus grande.

Fiat Panda Cross

En janvier 2006, une variante de la 4×4 a été présentée sous le nom de Panda Cross, exclusivement disponible avec le moteur diesel 1.3 Multijet 16V (69 ch). Deux Fiat Panda 4x4 ont été préparées sous le nom de "PanDAKAR" pour le difficile rallye Dakar 2007, qui a débuté à Lisbonne.

Les deux Panda 4x4, qui ont pris le départ dans la catégorie T2, la classe la plus proche des véhicules de série, étaient pilotées respectivement par Miki Biasion et l'ancien vainqueur du Dakar Bruno Saby, et étaient propulsées par un turbodiesel Multijet de 1,3 litre combiné à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Les moteurs développaient 105 ch et un couple maximal de 167 Nm.

Fiat PanDAKAR

Outre leurs dimensions réduites, les deux véhicules se distinguaient surtout par leur traction intégrale automatique avec visco-coupleur et différentiel à glissement limité, qui assurait une meilleure adhérence et une meilleure traction sur les terrains accidentés grâce à une répartition optimale de la traction entre les roues.

Les deux Panda qui ont participé au Dakar 2007 ont été spécialement équipées pour cette épreuve : de l'espace a été prévu dans l'habitacle pour des accessoires tels que des plateformes en aluminium facilitant l'extraction des véhicules du sable, des pelles, des roues de secours ou encore des réserves d'eau pour l'équipage. Les deux PanDAKAR ont été éliminées lors de la quatrième étape.

Modèles spéciaux

Bien entendu, la "Nuova Panda" n'a pas manqué de modèles spéciaux. L'entreprise de design italienne Alessi a conçu une édition spéciale avec une peinture bicolore et un habillage intérieur et extérieur unique. Fiat a offert quelques produits Alessi (cafetière et ouvre-boîte) à l'occasion de la première du modèle spécial au salon Ideal Home Show en Grande-Bretagne.

Fiat Panda Alessi Fiat Panda Jolly

La Fiat Panda Jolly a été conçue par le Fiat Styling Center et Stola, et elle s'inspire du design des bateaux. Elle a servi de navette spéciale à Capri pendant l'été 2006. Le concept provenait principalement de la 600 Multipla Jolly, une voiture développée en 1956 par la Carrozzeria Ghia et qui était alors visible dans les rues de Capri.

Le créateur de la Panda Terramare était Maurizio Zanisi, né à Milan, un ancien ingénieur indépendant d'Iso-Rivolta. Son véhicule amphibie de fabrication artisanale était basé sur un châssis de Panda 4x4, mais équipé d'une ceinture de flottaison gonflable et d'un système de propulsion à jet d'eau entraîné par l'essieu arrière. Le 21 juillet 2006, le Terramare a traversé la Manche, de Folkestone au Cap Gris Nez, en un peu plus de 6 heures.

Fiat Panda Terramare

La Panda Hydrogen, un prototype propulsé par une pile à combustible à hydrogène, était un projet commun de Fiat Auto, du Fiat Research Centre et de Fiat Powertrain Research & Technology, avec le soutien des ministères italiens de la Recherche et de l'Environnement.

Sur la Panda Hydrogen, le système de piles à combustible était logé sous le panneau de plancher. Les piles à combustible étaient composées de plusieurs cellules connectées en série. À pleine puissance, la Panda Hydrogen développait 60 kW (80 ch), ce qui permettait à la voiture d'atteindre une vitesse maximale de plus de 130 km/h et de passer de 0 à 50 km/h en 5 secondes. La voiture pouvait également gravir sans problème une pente de 23% au démarrage.

Fiat Panda Hydrogen

En 2006, une petite flotte de Panda à hydrogène a été le précurseur d'autres programmes de démonstration encouragés et soutenus par l'Union européenne et les ministères et régions italiens. L'objectif était de mettre de tels véhicules sur le marché dans un délai de 15 à 20 ans.

Modifications et fin de la production

En septembre 2005, plusieurs modifications ont été apportées à la Panda, notamment l'ajout de série de l'ABS et d'un airbag passager. En mars 2007, la gamme Panda a reçu des mises à jour mineures, dont un nouveau tableau de bord plus foncé. La version Active a également reçu de nouveaux revêtements de sièges plus foncés et de meilleure qualité et a été équipée de série d'un lecteur CD. Le nouvel emblème rouge foncé de Fiat a remplacé le bleu sur la Panda en été 2007.

La gamme Panda a de nouveau été légèrement remaniée en 2009 et complétée par les versions Active Eco et Dynamic Eco. Ces modèles ont été équipés de moteurs à essence 1.1 et 1.2 remaniés, qui devaient améliorer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Les modèles avec climatisation automatique et toit vitré SkyDome ont également été supprimés au profit d'une simplification de la gamme Panda.

Fiat Panda (2003-2012)

Le 4 juillet 2011, Fiat a annoncé que la 2 000 000e Panda était sortie de la chaîne de production de Tychy, en Pologne. Le véhicule anniversaire était une Panda Cross de couleur Rosso Sfrontato, équipée d'un moteur diesel 1,3 litre Multijet quatre cylindres de 75 ch. Fiat n'a pas indiqué dans quel pays elle était livrée.

La Panda Classic était une Fiat Panda II rebaptisée et dotée d'un prix catalogue réduit afin de la distinguer de la nouvelle génération lancée fin 2011. La gamme de moteurs comprenait le 1.2 Fire essence, le 1.2 Fire EasyPower (essence et GPL), le 1.4 Fire Natural Power (essence et GNC) et le 1.3 Multijet Diesel. Le 4x4 était proposé avec des moteurs à essence de 1,2 litre et en version diesel. La Panda Cross n'a plus été produite. La Panda Classic a été produite jusqu'en 2012.

Exactement 2 168 491 exemplaires de la Fiat Panda de deuxième génération sont sortis des chaînes de production en Pologne. Un bon chiffre, d'autant plus que la Panda a toujours été en tête de la catégorie des petites voitures. Mais à partir de 2007, une rivale maison encore plus populaire a vu le jour à Tychy : la Fiat 500. Actuellement, la Panda est encore proposée dans sa troisième génération, mais à l'été 2024, Fiat présentera une nouvelle Panda sous forme de voiture électrique bon marché.