Bertone, l'un des carrossiers italiens les plus connus et les plus populaires, semble prêt à faire son retour dans le monde de l'automobile, cent dix ans après sa création.

Cette nouvelle du retour de Bertone suscite en soi la curiosité et les attentes de nombreux fans et fidèles de la marque turinoise qui aimeraient voir un modèle Bertone reprendre la route.

Pour le moment, la date de révélation de la nouvelle supercar de Bertone n'est pas connue, mais tout porte à croire qu'elle est assez proche.

Un coupé bas et élégant inspiré par la Carabo

La supercar de Bertone qui fera renaître le logo "b" est encore entourée de mystère, mais les premiers teasers apparus sur le site officiel et la chaîne Instagram de Bertone nous montrent un coupé bas et élégant.

En description des images de la nouvelle Bertone, on peut lire : "C'est l'aube d'une nouvelle ère pour la Bertone contemporaine. Un classique est né."

Teaser de la nouvelle supercar de Bertone

Il y a également une référence au concept Carabo de 1968, une voiture extrêmement basse et carrée conçue par le crayon de Marcello Gandini. En regardant de plus près, le profil de la nouvelle supercar Bertone reprend la caractéristique des grandes prises d'air arrière qui séparent les flancs de la queue.

"Lorsque l'imagination dépasse toutes les limites, les définitions aussi. C'est pourquoi la beauté unique de la Bertone Carabo 1968 devait entrer dans la catégorie des voitures de rêve. Quel sera le prochain rêve de Bertone ?"

Alfa Romeo 33 Bertone Carabo

En plus de cela, les autres informations disponibles nous parlent d'une nouvelle Bertone voulue par les frères Jean-Franck Ricci et Mauro Ricci, depuis 2020 propriétaires des droits de la marque (après la faillite en 2014).

Ensemble, les deux entrepreneurs ont 38 ans d'expérience dans la conception et le développement de projets industriels, notamment dans le domaine de l'automobile, et ont également travaillé avec les groupes Daimler, Renault, Stellantis et Volkswagen.

Jean-Franck Ricci et Mauro Ricci

L'objectif déclaré de la nouvelle Bertone est de "se positionner au sommet du segment des voitures de performance, en exploitant la riche histoire de la marque italienne et en créant des possibilités nouvelles et passionnantes pour l'avenir".