La rue n’est pas un endroit pour faire des courses et ce nouvel accident en est la preuve. Aux États-Unis, la Florida Highway Patrol recherche le conducteur d'une Ford Mustang qui a affronter une Chevrolet Corvette Z06 de 2016. Cette dernière qui s'est écrasée et s'est brisée en plusieurs morceaux, samedi matin, dans le comté de Marion.

Selon la police, la Corvette a été coupée par la Mustang alors que les deux voitures roulaient, au coude-à-coude, du côté ouest de la State Route 200. La Corvette aurait ensuite heurté une Toyota Prius avant de quitter la chaussée à grande vitesse, heurtant un poteau électrique suivi d’un arbre. Le conducteur, un homme non identifié de 38 ans, a été éjecté du véhicule et s'est retrouvé à 154 pieds du lieu de l'accident, soit environ 47 mètres. Les agents affirment qu'il a été emmené à dans un hôpital local, le HCA Florida Ocala, pour des blessures graves, selon le Ocala StarBanner.

Le conducteur de la Mustang recherché

Des photos publiées par l'équipe de pompiers du comté de Marion montrent ce qui reste de la Corvette. Nous pouvons voir des morceaux de l’habitacle dispersés un peu partout, avec d’autres composants comme l’arrière, le moteur V8 suralimenté, la transmission et le capot situés à proximité. La collision a été suffisamment forte (elle a même emportée des câbles électriques) pour que les autorités ferment la route afin que les réparations puissent être effectuées.

Le conducteur de la Corvette n'a pas été inculpé pour le moment. Dans une déclaration donnée à Motor1, la Florida Highway Patrol affirme que son état est toujours grave et que l'enquête est en cours. La police décrit le conducteur de la Mustang, illustré ci-dessus, comme un homme blanc corpulent mesurant aux alentours de 1,80 mètre, avec une barbe bien entretenue et des tatouages sur son avant-bras droit. La Mustang est décrite comme argentée ou blanche avec des vitres teintées. Il s’agirait d’un modèle probablement situé entre 2020 et 2023.

Ce dernier, indemne, a dissimulé son véhicule derrière une entreprise locale avant de vérifier brièvement l'état du conducteur de la Corvette avant de quitter les lieux. Quant à la conductrice de la Prius, âgée de 78 ans, et de son passager, un homme de 82 ans, ils s’en sont sortis sans aucune blessure.

