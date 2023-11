La nouvelle Toyota Prius de cinquième génération est commercialisée uniquement avec une motorisation hybride rechargeable de 223 ch, et ses niveaux de consommation et d'émissions sont extrêmement bas.

Mais la Toyota Prius Plug-in Hybrid 2023 peut-elle tenir les grandes promesses d'efficacité faites lors du cycle d'homologation WLTP ? Pour le savoir, j'ai voulu me rendre compte par moi-même en soumettant la nouvelle hybride japonaise au classique test de consommation de carburant en conditions réelles.

Sur le trajet d'environ 360 km entre Rome et Forlì, la Toyota Prius a enregistré une excellente consommation moyenne de 3,40 l/100 km (29,41 km/l) et a coûté 25,36 euros pour l'essence et l'électricité utilisées pendant le voyage (21,96 euros d'essence + 3,40 euros d'électricité). En quittant Rome, j'ai réussi à parcourir 66 km en mode électrique.

Consommation très faible, sans être un record

Les 3,40 l/100 km de la Toyota Prius Plug-in Hybrid constituent un résultat supérieur à la moyenne, qui la place dans le top 10 de la catégorie des véhicules hybrides rechargeables, devant les Mercedes B 250 et EQ POWER (3,55 l/100 km - 28,1 km/l), l'Opel Astra 1.6 180 ch AT8 Hybrid (3,70 l/100 km - 27,0 km/l) et l'Audi A3 Sportback 40 TFSI e (4,30 l/100 km - 23,2 km/l).

Toyota Prius Plug-in Hybrid 2023, essai

Mais des voitures hybrides rechargeables ont fait encore mieux, comme le montrent les 3,25 l/100 km (30,7 km/l) du Toyota RAV4 hybride rechargeable, les 3,00 l/100 km (33,3 km/l) de la Mercedes A 250 et EQ-POWER et les 2,50 l/100 km (40,0 km/l) de la Toyota Prius hybride rechargeable "reine" de la génération précédente, testée en 2017.

Une bonne finition, un bon confort, un peu moins d'espace

La voiture que j'ai testée était une Toyota Prius 2.0L Plug-in Hybrid Lounge, une finition intermédiaire, qui en plus du moteur à essence de 151 ch et du moteur électrique de 163 ch (223 ch de puissance totale), de la transmission automatique E-CVT et de la batterie de 13,6 kWh offre des jantes de 19 pouces, des phares LED avec feux de route automatiques, des vitres arrière teintées et un hayon électrique.

Toyota Prius Plug-in Hybrid 2023, intérieur

L'équipement de la Lounge comprend également le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien de la trajectoire, quatre caméras avec vue à 360°, une instrumentation numérique "tête haute" de 7 pouces, un écran tactile central de 12,3 pouces sur le tableau de bord, un rétroviseur numérique, le réglage électrique du siège du conducteur et la climatisation automatique bizone.

Le tout pour un prix catalogue qui, sans options supplémentaires, s'élève à 52 200 euros, peinture jaune comprise. À ce prix, vous pouvez conduire la dernière évolution de la Prius, la voiture qui a répandu la motorisation hybride dans le monde entier et qui a fait de l'efficacité son objectif historique.

La très faible consommation de carburant va de pair avec un excellent confort de conduite, une conduite silencieuse et une excellente tenue de route, mais elle impose quelques sacrifices en termes de hauteur du compartiment de chargement, de garde au toit pour les passagers et de montants de pare-brise fortement inclinés qui peuvent être un peu gênants pour la vue en ville.

De 50 à 100 km en tout électrique, selon le "pied"

En ce qui concerne la consommation dans les conditions d'utilisation les plus courantes, je commencerai par le scénario idéal d'une batterie chargée, une situation dans laquelle la Toyota Prius Plug-in Hybrid fait preuve d'une grande efficacité. En moyenne, j'ai pu parcourir au moins 50 km avec une batterie pleine, mais en conduisant de manière très économe, j'ai pu parcourir jusqu'à 100 km sans aucune émission.

Lorsque la batterie est déchargée, la consommation de la Prius reste très faible et n'augmente que légèrement sur autoroute. Le réservoir d'essence de 40 litres offre une autonomie d'au moins 600 km, qui peut atteindre plus de 1 000 km avec une conduite très prudente.

Toyota Prius, vue arrière

Consommation dans différentes situations de conduite

Mixte urbain/extra-urbain : 4,3 l/100 km (23,2 km/l)

928 km d'autonomie théorique

928 km d'autonomie théorique Autoroute : 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

676 km d'autonomie théorique

676 km d'autonomie théorique Économie : 3,4 l/100 km (29,4 km/l)

1 176 km d'autonomie théorique

La fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Poids à vide Émissions CO2

(WLTP) Toyota Prius 2.0L Plug-in Hybrid Lounge Hybride

(essence) 111 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Reg UE 2018/1832 AP) 1 555 kg 16 g/km

Données

Voiture : Toyota Prius 2.0L Plug-in Hybrid Lounge

Prix de base : 52 200 euros

Date du test : 17/11/2023

Météo (départ/arrivée) : Clair, 20°/ Clair, 10°

Prix du carburant : 1,794 euro/l (essence) - 0,25 euro/kWh (électricité)

Kilométrage du test : 857

Kilométrage total au début du test : 584

Vitesse moyenne du trajet Rome-Forlì : 70 km/h

Pneumatiques : Yokohama BluEarth GT AE51 - 195/50 R19 88H (UE: C, A, 71 dB)

Consommation

Moyenne "réelle" : 3,40 l/100 km (29,41 km/l)

Ordinateur de bord : 3,3 l/100 km

À la pompe : 3,5 l/100 km

Portefeuille

Dépenses "réelles" : 25,36 euros (21,96 euros d'essence + 3,40 euros d'électricité)

Dépenses mensuelles : 48,80 euros (800 km par mois)*

Distance parcourue avec 20 euros : 328 km*

Distance parcourue avec un plein : 1 176 km

*Sans compter les dépenses en électricité