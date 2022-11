La cinquième génération de Toyota Prius vient d'être dévoilée. En Europe, elle sera disponible exclusivement avec une motorisation hybride rechargeable de 223 ch. La "génitrice" des voitures hybrides, forte de 25 ans d'expérience, conserve sa carrosserie historique de berline compacte dotée de cinq portes, mais change radicalement de style, en mettant l'accent sur un côté dynamique encore jamais vue pour ce modèle.

En effet, il suffit de regarder la nouvelle Toyota Prius à côté de son aîné, qui figure toujours au catalogue à l'heure où nous écrivons ces lignes, pour se rendre compte que les différences sont nombreuses et qu'elles renvoient toutes à l'idée d'une voiture plus moderne, technologique, aérodynamique et presque "dynamique". Mais comment, et dans quelle mesure, la Prius change-t-elle réellement de la quatrième à la cinquième génération ?

Pour répondre à cette question, nous avons réalisé une première comparaison en statique sur le plan esthétique et technique, sachant que pour connaître tous les détails de cette nouvelle Prius, il faudra attendre la présentation pour le marché européen prévue le 5 décembre prochain.

Un style révolutionnaire

Commençons, bien sûr, par le design, principal élément de rupture entre la nouvelle et l'ancienne Prius, en commençant par le profil qui en dit déjà long. La ligne continue qui relie le capot, le pare-brise et le toit est interrompue par un léger spoiler pour former un profil cunéiforme idéal pour l'aspect aérodynamique.

L'arche de toit est particulièrement bien dessinée, le point le plus haut est 50 mm plus bas que l'ancienne Prius. Le Cx n'a pas encore été annoncé, mais il a sans doute été amélioré par rapport à la précédente et son Cx de 0,25. L'empattement a augmenté de 50 mm et la longueur totale a diminué de 46 mm. Des dimensions qui suggèrent une meilleure utilisation de l'espace intérieur pour les passagers et les bagages.

Toyota Prius PHEV (2023) Toyota Prius PHEV (2019) Longueur 4 599 mm 4 645 mm Largeur 1 782 mm 1 760 mm Hauteur 1 420 mm 1 470 mm Empattement 2 750 mm 2 700 mm

Les poignées arrière intégrées dans la custode, la forme des rétroviseurs extérieurs ainsi que les jantes en alliage d'un diamètre allant jusqu'à 19 pouces sont autant d'éléments nouveaux qui caractérisent la nouvelle Prius.

Une face avant résolument moderne

La face avant de la nouvelle Prius confirme la tendance récente du constructeur japonais à changer en quelque sorte le "visage" de ses nouveaux modèles. Après l'Aygo X et les nouveaux modèles électriques qui arrivent, la Toyota Prius adopte un nouveau design intégrant la calandre, les optiques, les prises d'air et les pare-chocs de manière plus épurée.

Le résultat est esthétiquement plus "lisse" que le modèle précédent. Le logo Toyota des ellipses est appliqué en haut du pare-chocs et, comme sur le bZ4x, il ne possède pas de fond noir ou noir/bleu comme sur les anciens modèles. La largeur de la Prius a augmenté de 22 mm, ce qui contribue à donner une image plus dynamique à l'ensemble.

Une face arrière plus affirmée

L'arrière a été aussi radicalement modifié, avec des lignes "simplifiées" et plus modernes intégrant une fine bande lumineuse 3D au-dessus du lettrage "Prius".

Le hayon semble être plus étroit que celui de la précédente, et le seuil de chargement semble également plus haut, mais aucune donnée officielle ne permet encore de le confirmer.

Une révolution aussi à l'intérieur

Dans l'habitacle, on assiste à une véritable révolution stylistique, mais pas au niveau de l'aménagement général. Le tableau de bord a été remplacé par un affichage surélevé au-dessus du volant et dans le champ de vision du conducteur. Il est composé d'un écran TFT de 7 pouces. À voir si, comme sur la Peugeot 208, le haut du volant ne vient pas cacher la vue sur l'écran.

L'écran d'infodivertissement de 8 pouces de l'ancien modèle est remplacé par le nouveau Toyota Audio Multimedia reposant sur une dalle de 12,3 pouces. Tout change globalement dans la disposition des commandes, de la climatisation au volant, en passant par le nouveau sélecteur de vitesse.

Plus de chevaux sous le capot

Passons désormais au moteur, autre point central de l'évolution de la Toyota Prius. En lieu et place du 1,8 litre électrifié de 122 ch au total (98 ch en thermique + 72 ch en électrique), on retrouve sous le capot de la nouvelle Prius PHEV un bloc 2,0 litres de 223 ch (148 ch en thermique + 160 ch en électrique).

Toyota Prius PHEV (2023) Toyota Prius PHEV (2019) Motorisation 4 cylindres atmo 2,0 litres + électrique 4 cylindres atmo 1,8 litre + électrique Puissance cumulée 223 ch 122 ch 0 à 100 km/h 6,7 secondes 11,1 secondes Consommation mixte (WLTP) 1,3 l/100 km 1,3 l/100 km Batterie Lithium-ion (13,6 kWh) Nickel-hydrure métallique (8,8 kWh) Autonomie électrique 75 km 50 km

Cette augmentation de la puissance permet d'afficher des performances beaucoup plus intéressantes, tout en parvenant à conserver des consommations maîtrisées. À voir lors de l'essai ce qu'il en sera en conditions réelles.

La nouvelle batterie lithium-ion remplace l'ancien accumulateur nickel-métal-hydrure. Elle possède une capacité de 13,6 kWh, contre 8,8 kWh auparavant. En conséquence, l'autonomie en mode électrique augmente de 50 % selon les estimations de Toyota, c'est-à-dire de plus de 50 km à plus de 75 km en tout électrique.