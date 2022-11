La Toyota Prius a été la première voiture hybride produite en série depuis 1997. Vingt-cinq ans plus tard, l'hybride qui a changé la façon de conduire et de produire des voitures à faibles émissions et à faible consommation de carburant est de retour avec une cinquième génération qui, prévue pour le printemps 2023, promet d'être encore plus efficace, technologique et puissante.

La nouvelle Toyota Prius sera disponible en Europe seulement en hybride rechargeable, alimentée par le moteur à essence 2.0 électrifié de 223 ch et une batterie lithium-ion de 13,6 kWh qui promet d'augmenter l'autonomie électrique de 50 % par rapport au modèle actuel. Cela signifie que les 50 km de la Prius actuelle seront portés à 75 km en tout électrique sur la nouvelle Prius Plug-in Hybrid.

Des lignes plus aérodynamiques

Le style de la nouvelle Toyota Prius se caractérise par une évolution des lignes historiques de la voiture cunéiforme et particulièrement aérodynamique. Même sans le chiffre officiel du Cx, les formes de la nouvelle Prius sont encore plus épurées que celles du modèle sortant, qui a un Cx de 0,24.

Une ligne ininterrompue relie le capot avant, le pare-brise et le toit et se termine dans la poupe tronquée, comme nous l'enseignent les meilleurs canons de l'aérodynamique, et même la poignée de la porte arrière est intégrée dans le montant afin de ne pas perturber le flux d'air autour de la voiture.

Le résultat est une voiture à cinq portes qui, par rapport à la Prius de quatrième génération, a un toit plus bas de 5 cm avec le haut du pavillon reculé et une largeur augmentée de 2,5 cm. L'empattement est également plus long de 5 cm, tandis que la longueur totale de la nouvelle Prius est réduite de 4,6 cm. Les roues ont un diamètre maximal de 19 pouces.

La face avant est entièrement nouvelle pour une Toyota de série, avec un design en forme de " tête de marteau " et des feux intégrés inspirés des concepts électriques bZ, tout comme l'arrière qui présente une bande lumineuse LED tridimensionnelle mettant en valeur le logo Prius.

Intérieur de dernière génération

L'habitacle de la nouvelle Prius apporte de nombreuses innovations telles que le grand écran central d'infodivertissement de 12,3 pouces avec le système Toyota Audio Multimedia qui inclut les mises à jour en ligne Over-the-Air.

À cela s'ajoute le "module du conducteur", un tableau de bord à écran TFT LCD de 7 pouces placé en hauteur, directement dans le champ de vision du conducteur, et capable d'envoyer des alertes avec des changements d'éclairage et de couleur liés aux notifications de Toyota Safety Sense.

La forme du volant multifonction, du combiné d'instruments et du levier de vitesses est également nouvelle, de même que le tableau de bord, les commandes de climatisation et la console centrale avec un compartiment de rangement entre les sièges et des porte-gobelets devant le levier de vitesses.

Parmi les options, citons le toit à panneaux solaires qui permet de produire de l'électricité gratuitement et à partir d'une source renouvelable par excellence comme le soleil.

Plate-forme hybride avancée, plus sportive

Les deux nouvelles Toyota Prius, full hybrid et plug-in hybrid, sont basées sur la plateforme TNGA-C de deuxième génération, qui offre un centre de gravité et une position de conduite encore plus bas, un poids réduit, une dynamique de conduite améliorée et un positionnement optimisé de la batterie qui augmente la capacité du coffre.

Le système hybride de cinquième génération se compose d'un moteur 2.0l TNGA de 148 ch couplé à un nouveau moteur électrique de 160 ch, portant la puissance totale du système à 223 ch, soit nettement plus que les 122 ch de la Prius Plug-in Hybrid actuelle. Cela se traduit par des temps d'accélération plus courts, comme en témoignent les 6 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Pour la première fois, la nouvelle Prius est équipée d'une batterie lithium-ion logée sous le siège arrière, en remplacement de la précédente batterie nickel-métal-hydrure.