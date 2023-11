Des voitures qui percutent d'autres voitures ? Cela arrive tous les jours. Des avions qui percutent des voitures ? C'est beaucoup moins courant. Aussi sommes-nous heureux d'annoncer que cet accident n'a causé que des blessures légères et que le pilote s'en est tiré à bon compte.

L'incident s'est produit le 11 novembre dernier à McKinney, au Texas. Selon un rapport de la WFAA, l'avion n'a pas pu s'arrêter avant la fin de la piste d'atterrissage. Il a franchi une clôture et a dérapé dans la circulation sur une autoroute voisine, entrant en collision avec une Hyundai Sonata qui ne se doutait de rien. Le conducteur de la berline a été transporté à l'hôpital pour des blessures légères. Deux personnes à bord de l'avion ont été examinées sur place, mais n'ont apparemment pas eu besoin de soins médicaux.

L'incident a été filmé par Jack Schneider, qui se trouvait à l'aéroport et s'est rendu compte qu'il y avait un problème. S'adressant à la WFAA, il a noté que l'avion se déplaçait rapidement sur la piste et que les pneus fumaient. Le rapport cite également des témoins qui ont parlé au pilote, qui leur aurait dit que l'inverseur de poussée n'aurait pas fonctionné.

Un avion privé redoutablement efficace

Pour ceux qui regardent cet avion à hélice et qui se demandent comment on peut inverser la poussée, il s'agit d'un Lancair IV-P propjet. Il s'agit d'un avion privé à quatre places, très performant, équipé d'un turbopropulseur - une turbine à réaction qui fait tourner une hélice. Il est capable d'atteindre des vitesses de croisière supérieures à 560 km/h.

Selon l'Aviation Safety Network, le pilote effectuait un vol entre Midland Airpark, au Texas, et l'aéroport d'Aero Country, où s'est produit l'accident. Un problème de pressurisation est survenu à 25 000 pieds, ce qui a incité le pilote à effectuer une descente rapide tout en continuant vers l'aéroport de destination. La première tentative d'atterrissage a été interrompue, et on ne peut que constater ce qui s'est passé lors de la seconde tentative. On ne sait pas si le problème de pressurisation a joué un rôle dans l'accident. Une enquête approfondie est en cours.